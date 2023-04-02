Минимум калорий. Какие домашние сладости можно и даже нужно есть на диете

Когда человек хочет избавиться от лишних килограммов, чаще всего он, в первую очередь, отказывается от сладостей. Хотя сладкоежкам обычно бывает трудно выдержать подобную диету. Но у них есть возможность включить в свой рацион домашние десерты, в которых содержится минимум калорий.

Белково-ягодный десерт

Белки двух яиц взбейте до образования пышной пены. Затем в получившуюся массу всыпьте горсть ягод (можно взять свежие, а можно замороженные). Теперь все еще раз взбейте. У такого легкого перекуса калорийность составляет не более 50 ккал.

Запеченные яблоки

Яблоко разрежьте пополам, уберите сердцевину. Каждую половинку посыпьте молотой корицей и ванильным сахаром. Выложите яблоко на противень и отправьте в заранее разогретую духовку. Калорийность одного запеченного со специями яблока составит примерно 40-50 ккал.

Фруктовое пюре

Можно в качестве альтернативы сладкому приготовить фруктовое пюре. Очень интересно сочетаются абрикосы и персики. Половинки фруктов перебейте в блендере, добавьте немного корицы и ванили. В 100 граммах этого блюда содержится около 40 ккал.

Низкокалорийное безе

Вкусный диетический десерт получится, если вы яичные белки взобьете в крутую пену, добавите заменитель сахара и немного нежирного порошка какао. Выложите безе на смазанный небольшим количеством растительного масла противень и отправьте в хорошо разогретую духовку.

Калорийность такого лакомства практически равна нулю.

Сырники с сухофруктами

Если вы любите сырники, вам вовсе необязательно от них отказываться. Только теперь для их приготовления берите обезжиренный творог, а вместо сахара возьмите сухофрукты. Все тщательно перемешайте, затем в полученную массу добавьте яйцо и немного перемолотых в муку овсяных хлопьев. Выпекайте без добавления масла. В одном таком сырнике содержится примерно 60 ккал.