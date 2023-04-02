Не можете найти идеальный шампунь? Сделайте натуральный, органический шампунь своими руками

Сегодня мы хотим рассказать вам, как сделать простой, но отличный, натуральный и очищающий шампунь в домашних условиях. В составе этого шампуня неионогенные поверхностно-активные вещества будут смешиваться с другими типами поверхностно-активных веществ, чтобы получился максимально натуральный и безопасный шампунь.

Что делает шампунь хорошим

Основа любого шампуня должна пениться, очищать и не оставлять волосы сухими и вьющимися. Формула нашего домашнего шампуня может дополняться любыми компонентами на выбор. Как в базовой, так и в дополнительных опциях у вас будет много вариантов. Вы можете играть с различными смесями поверхностно-активных веществ, и, конечно же, различными растительными средствами, которые подходят для вашего типа волос.

Базовая формула для натурального, очищающего шампуня

Базовая формула должна состоять из воды (или гидрозолей), поверхностно-активных веществ и загустителя. Эти ингредиенты создадут прекрасный шампунь, который образует хорошую пену и мягко, но эффективно очищает волосы и кожу головы.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются разработчики рецептур, — это правильная вязкость очищающего средства для волос. При работе с сульфатами легче получить правильную вязкость, так как добавление соли помогает загустить рецептуры на основе сульфатов. Но с поверхностно-активными веществами, которые мы будем использовать, вам нужно будет работать со смолой или смесью смол, чтобы добиться желаемой вязкости.

Использование только неионогенных поверхностно-активных веществ в составе шампуня вполне возможно, но мы предлагаем вам использовать смесь поверхностно-активных веществ из разных групп для создания универсального продукта. Добавьте анионные для лучшего очищения и амфотерные для стабильности пены, а неионные помогут сохранить мягкость вашего продукта.

Растительные компоненты

Теперь, когда мы прояснили пенообразующую и очищающую части, давайте сосредоточимся на некоторых растительных компонентах, которые вы можете добавить в свой шампунь, чтобы персонализировать его и придать ему различные свойства. Вы захотите включить некоторые белки, такие как гидролизованные белки пшеницы или риса.

Протеины являются отличными кондиционирующими агентами для шампуней и кондиционеров. Считается, что рисовый белок хорошо работает в шампунях, предназначенных для увеличения объема волос, в то время как пшеничный белок используется в шампунях для укрепления волос. Они придают волосам блеск, делая их более упругими.

Пантенол — это увлажнитель, который также можно включить в состав шампуня. Увлажняет волосы, делает их более послушными и блестящими. У вас есть огромная коллекция растительных активных веществ, которые вы могли бы включить в свои шампуни. Просто для вдохновения вы можете добавить эфирные масла (в небольших количествах), активные вещества, такие как кофеин, протеины и растительные экстракты, такие как эвкалипт, розмарин или алоэ вера.

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Как сделать очищающий шампунь в домашних условиях

Теперь, когда вы готовы сделать свой собственный натуральный очищающий шампунь, соберите следующие ингредиенты:

Кокосовый глюкозид (фаза А) – 10 г. Эфирное масло красного мандарина (фаза А) – 0.5 г. Эфирное масло иланг-иланга (фаза А) – 0.2 г. Кокоилглутамат натрия (фаза Б)- 25 г. Децилглюкозид (фаза Б) – 6 г. Кокамидопропилбетаин (фаза Б)- 5 г. Жасминовый гидрозоль (фаза С)- 40 г. Гидролизованный рисовый протеин (фаза С)- 3 г. Пантенол (фаза С) – 3 г. Глицерин (фаза Д) – 5 г. Ксантановая камедь (фаза Д) – 0.7 г. Консервант Эко/Геогард ЭСТ (фаза И) – 1 г. Молочная кислота (фаза И) – 3 г.

Список кажется большим, но все эти ингредиенты есть в интернет-магазинах и стоят недорого. Кроме того, их хватит надолго, в результате вы сильно сэкономите.

Как сделать шампунь

Смешайте все ингредиенты фазы А в стакане или контейнере. Децилглюкозид (поверхностно-активное вещество) поможет растворить эфирные масла, поэтому на шампуне не останется маслянистых остатков. Отдельно смешайте все ингредиенты фазы B в стакане или контейнере. Выполняйте этот шаг медленно, чтобы избежать образования слишком большого количества пены при работе с поверхностно-активными веществами.

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Отдельно смешайте все ингредиенты фазы C в химическом стакане или контейнере. Добавьте пантенол и гидролизованный рисовый протеин в гидрозоль жасмина. Наконец, в отдельной емкости смешайте ингредиенты фазы D. Смешивая глицерин и ксантановую камедь, вы стремитесь к гладкой текстуре.

Приступайте к сборке шампуня. Начните с объединения ингредиентов фазы B и фазы C вместе. Перелейте содержимое одного стакана в другой и перемешайте. Затем добавьте ингредиенты фазы А в общую смесь. Не забудьте хорошо перемешать все ингредиенты. Затем добавьте суспензию глицерина/камеди фазы D к общей смеси. Подождите минутку. На этом этапе дайте ингредиентам немного загустеть. Проверьте и отрегулируйте pH. Вы стремитесь к тому, чтобы смесь достигла рН от 5,5 до 6. Добавьте консервант в общую смесь.

Закройте и оставьте на 24 часа для образования консистенции геля и для того, чтобы гель стал прозрачным. Смешайте эфирные масла с поверхностно-активным веществом, чтобы растворить масла.

Советы по рецептуре

Если у вас есть Symbiosolv Clear Plus, вы можете использовать его в фазе А. На этот раз мы использовали кокосовый глюкозид, но выбор за вами. Попробуйте работать с ксантановой камедью в виде порошка, а не с ксантаном в виде мелких крупинок. Мы используем этот тип, потому что с порошком легче работать — маленькие зерна долго набухают и могут образовывать капли.

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Использование других вариантов может повлиять на вязкость. Не откладывайте, экспериментируйте. Всегда оставляйте шампунь на ночь или на 24 часа. Ваша смесь может быть мутной, но она прояснится.

Какие вопросы часто задают

Что такое очищающий шампунь? Общая функция — моющее действие, сохраняя при этом волосы распутанными и блестящими. Этот тип состава обычно состоит из прозрачной жидкости и может быть упакован в прозрачную бутылку. Как создаются натуральные очищающие шампуни? Натуральные очищающие шампуни состоят из воды (или компонентов на водной основе), основного поверхностно-активного вещества, одного или нескольких дополнительных поверхностно-активных веществ, растительных экстрактов и ароматизаторов, загустителей и консервантов. Какое поверхностно-активное вещество следует использовать для натурального очищающего шампуня? Мы предлагаем использовать смесь поверхностно-активных веществ из разных групп для создания универсального продукта. Добавьте анионные поверхностно-активные вещества для лучшего очищения, амфотерные поверхностно-активные вещества для стабильности пены и неионогенные поверхностно-активные вещества, чтобы помочь сохранить мягкость вашего натурального состава шампуня. Какие растительные ингредиенты следует добавлять в шампунь? Протеины являются отличными кондиционирующими агентами для шампуней. Считается, что рисовый белок хорошо работает в шампунях, предназначенных для увеличения объема волос, в то время как пшеничный белок используется в шампунях для укрепления волос. Эти экстракты придают блеск волосам. Что делать, если формула моего шампуня мутная? Всегда оставляйте шампунь на ночь или на 24 часа.

Где можно научиться делать органические средства по уходу за волосами

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Вам нравится идея сделать свой собственный натуральный уход за волосами своими руками, но не знаете, с чего начать? Тогда пробуйте, экспериментируйте и общайтесь с теми, кто уже приобрел какой-то навык.