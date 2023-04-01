El Confidencial – российский газ «течёт рекой» в Испанию, но ни Мадрид, ни Брюссель не знают, как остановить этот поток

Несмотря на попытки Европы «отключиться от энергетического крана» России, российская казна продолжает пополняться за счёт закупок углеводородов странами ЕС, пишет El Confidencial. Причём в вопросе закупок российского СПГ Испания стала бесспорным лидером, и ни Мадрид, ни Брюссель не знают, как остановить поток российского голубого топлива, говорится в статье.



AP

Российский газ «рекой» течёт в Испанию, при этом ни испанское правительство, ни Брюссель не знают, как это остановить, пишет El Confidencial.

Испания ввозит из РФ рекордные объёмы сжиженного природного газа, который становится всё более популярным на континенте и до сих пор не подпадает под санкции Евросоюза.

Несмотря на попытки Европы «отключиться от энергетического крана» РФ из-за украинского конфликта, российская казна продолжает пополняться за счёт закупок углеводородов странами ЕС. И в этом вопросе Испания стала бесспорным лидером, по крайней мере в том, что касается российского сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно данным мониторинга танкеров для перевозки СПГ, среди стран ЕС Испания импортировала в 2023 году наибольшее количество сжиженного газа из России.

Страна увеличила закупки этого топлива на 84% с начала украинского конфликта. По данным компании Enagás, за первые два месяца этого года объём закупаемого российского газа вырос на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта «неудобная реальность» вызвала реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе.

В частности, Министерство экологического перехода и демографической политики Испании 14 марта направило компаниям-импортёрам СПГ письмо, в котором попросило их сотрудничать в вопросе ограничения закупок российского топлива.

Это письмо вторило просьбе еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая ранее в этом месяце призвала европейские компании не подписывать и не продлевать долгосрочные контракты на покупку российского газа.

«Но реальность такова, что как в Испании, так и в остальной части ЕС, помимо слов, нет никакого механизма, чтобы остановить этот поток углеводородов в сторону континента. Импортёры — частные компании, и эти сделки полностью законны, поскольку, в отличие от сырой нефти и её производных, в отношении СПГ из РФ нет ни запретов, ни санкций», — отмечает El Confidencial.

И проблема не ограничивается одной лишь необходимостью убеждать энергетические компании отказаться от российского топлива. Например, с начала украинского конфликта ни одна испанская компания не подписала среднесрочный или долгосрочный контракт на поставку российского газа. По сути, единственное действующее в стране соглашение такого типа — это соглашение, достигнутое в 2013-м сроком до 2042 года между компанией Naturgy и «Ямал СПГ».

Однако существует множество трейдинговых компаний, существенная часть из которых базируются в Испании. Эти компании резко увеличили свои приобретения на спотовом рынке, чтобы извлечь выгоду из текущих привлекательных цен. Они хранят газ и ждут, чтобы перепродать его в будущем, пишет El Confidencial.