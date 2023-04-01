Весь день 1 апреля — фильм «Новая» (18+)

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01.04.2023, 23:00, Разное
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Фестиваль документальных фильмов к 30-летию редакции: один день — одна картина.

День рождения «Новой» отмечаем нашим традиционным фестивалем документального кино. Уже четырнадцатым. На этот раз полностью посвятили его «Новой газете», ее важным текстам, ее важным людям. А фильмы программы сложились в историю страны последних десятилетий.

1 АПРЕЛЯ

Этот фильм был снят в 2018 году. Сегодня, в 2023-м мы обязаны уточнить, что в картине упоминаются организации Human Rights Watch, чье представительство в РФ уже закрыто решением Минюста РФ, а еще ФБК, который признан экстремистской организацией, деятельность ее на территории РФ запрещена, есть упоминание ЛГБТ-организаций.

Снято в 2018 году

«Новая»

Режиссер: Аскольд Куров

Рассказ об одном из первых независимых изданий в постсоветской России. И — одном из последних. Об уникальности газеты в часовом фильме не рассказать. Но можно погрузиться в повседневную жизнь редакции, отметить с ней двадцатипятилетие, поучаствовать в выборах главного редактора. Вспомнить драматическую повседневность недавнего времени: преследование геев в Чечне, первые аресты Навального, расследование сбитого малайзийского боинга… Всего лишь один тревожный год нашей жизни, с таким явным ощущением приближающейся войны.

Фильм объехал множество кино-смотров. На Берлинском фестивале правозащитного кино получил главный приз.

Источник: Новая газета


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