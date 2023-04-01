 

Близнецы, Стрелцы и Козероги имеют особую карму на исцеление в любви в этой жизни

01.04.2023, 22:40, Разное
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У каждого человека свой жизненный путь, своя миссия. Индивидуальные аспекты можно увидеть с помощью натальной карты. Однако есть общая информация, касающаяся тех знаков зодиака, которым следует проработать любовную карму. Не исключено, что в прошлых жизнях эти люди поступили неправильно в романтических отношениях. Теперь у них есть шансы реабилитироваться.

Близнецы: карма общения

Близнецы очень коммуникабельны, поэтому быстро сходятся с людьми. Проблема заключается в том, что со временем они начинают воспринимать любовные отношения как должное. Они перестают работать над ними и минимизируют откровенные разговоры со второй половинкой. Близнецы не принимают во внимание тот факт, что партнер рядом с годами меняется, как и они сами.

Чтобы не потерять взаимопонимание, необходимо продолжать общаться и открывать новые грани друг друга, развиваться вместе. Когда Близнецы осознают эту простую истину, тогда смогут и сохранить семью, и заодно отработать свою карму.

Стрелец: карма построения отношений

Стрельцов нередко упрекают в том, что они увлекаются, но не вовлекаются в отношения. Партнер для них должен быть удобным, соответствовать статусу, разделять те же ценности и приоритеты. Когда человек на одной волне, тогда он интересен Стрельцу. Но есть и еще один важный момент: стремление представителя огненной стихии к свободе и независимости.

Представьте, как нужно выкручиваться партнеру, чтобы быть рядом со Стрельцом, когда тот в этом нуждается и в то же время отходить на второй план, чтобы Стрелец не почувствовал какого-то обременения. Иногда становится непонятно, хочет ли представитель огненной стихии быть в отношениях или желает свободы.

Чтобы отработать карму, Стрельцу нужно перестать проявлять эгоизм и находить партнера для удовлетворения своих хотелок. Нужно практиковать безусловную любовь и понимать, что отношения — это определенные обязательства и ответственность.

Козерог: карма выражения любви

Козероги являются холодными и малоэмоциональными людьми. Среди них чаще всего встречаются карьеристы. Проблемы в отношениях со второй половинкой наступают из-за неумения Козерогами выражать свои чувства. Им сложно признаться в любви, они скупятся на теплые слова. Из-за этого тяжело установить тесную эмоциональную связь, чтобы почувствовать единство с партнером.

Над этой проблемой Козерогам следует работать. Решение довольно просто: нужно открываться миру и людям, учиться озвучивать свои мысли и чувства.


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