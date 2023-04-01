“Эстетика русалки” – модный тренд, который будет хитом весны и лета 2023 года: как сделать перламутровый маникюр под этот стиль

Перламутром называют внутренний слой раковин моллюсков. Этот композит натурального происхождения с эффектным переливчатым сиянием всегда был связан с морем. Веками он использовался в архитектуре и ювелирных изделиях. В 2023 г. перламутр просто идеально вписывается в модный тренд «эстетика русалки». Создать соответствующий этому современную хиту образ помогут в том числе и перламутровые ногти.

Форма ногтей и дополнительные украшения

В сравнение с модными яркими цветами маникюра в прошлые сезоны перламутр может показаться слишком уж неброским и простым. Однако в 2023 г. в моде не только сам перламутр. Наносить такой маникюр лучше всего на ногти необычной формы. Подобное сочетание будет смотреться очень эффектно, броско и ярко.

Кроме того, переливчатый маникюр в текущем сезоне разрешается дополнять и всевозможными дополнительными украшениями, к примеру, стразами, блестками и т. д.

Французский перламутровый маникюр

В моде в 2023 г. также французский перламутровый маникюр. Считается, что в особенности хорошо такое окрашивание ногтей подойдет для весеннего сезона или для свадьбы.

Для французского варианта перламутрового маникюра можно выбирать как очень блестящий лак, так и более матовый.

Черный маникюр

В природе перламутр всегда бывает белым или белым с каким-нибудь легким оттенком. Но это вовсе не означает того, что перламутровый маникюр обязательно должен быть светлым.

Ногти можно окрасить и черным вариантом такого лака. Также неплохим решением будет использование сочетания светлого и темного перламутра. Такой маникюр всегда выглядит очень контрастно и броско. К тому же этот вариант оформления отлично подойдет практически к любому образу.

Морская тематика

Чтобы сделать перламутровый маникюр более заметным, его можно дополнить элементами морской тематики. К примеру, интересной идеей будет создать на ногтях дизайн в виде морских камушков. Такой маникюр будет выглядеть не только модно, но еще и очень оригинально.

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Также можно выбрать перламутровый лак, в точности повторяющий цвет жемчужин. В основном это, конечно, жемчужный белый и розовый оттенки. Но жемчужины, как известно, могут быть и черными или, к примеру, иметь голубой оттенок. Чтобы дизайн ногтей выглядел более разнообразно, для каждой руки можно выбрать свой жемчужный оттенок. Также лаки разных естественных цветов можно и чередовать на пальцах.

Хромовый перламутр в стиле русалки

Хромовый перламутровый маникюр очень сильно блестит и переливается. Поэтому такие ногти также выглядят броско.

Чтобы дизайн ногтей смотрелся еще более оригинально, можно использовать технику окрашивания «пончик». При применении такой методики лучше всего выбирать естественные светлые цвета перламутра. В этом случае ногти станут похожими на натуральные жемчужины.

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Собственно само хромирование перламутровых ногтей выполняется по очень простой методике. После окрашивания перламутровым лаком еще до его высыхания ногти посыпаются хромовой пудрой. В продаже сегодня существуют также готовые хромированные перламутровые лаки. При желании можно выбрать и этот вариант.

Для каких ногтей подойдет

Считается, что весной и летом 2023 г. перламутровый маникюр отлично подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. В первом случае рекомендуется использовать лак натуральных и классических оттенков. Также короткие перламутровые ногти стилисты не советуют дополнительно украшать стразами или блестками. Перламутровый маникюр на таких ногтях идеально подойдет для создания повседневного образа.

Выбрав перламутр для длинных ногтей, можно смело экспериментировать с оттенками и украшениями. Считается, что для такого нейл-арта в качестве дополнительного оформления хорошо подходит, к примеру, большое количество страз разных размеров и цветов.