В приоритете – С-образные прически: самые модные стили стрижек на лето 2023

С приходом тепла возникает непреодолимое желание что-то изменить в своем имидже и внешности. Можно начать с прически. Если говорить о трендах предстоящего лета, то в моде будут стрижки С-образной формы с обрамлением в виде челки. На прядках возле лица должны быть легкие волны. Такие прически выглядят мило и в то же время игриво. Рассмотрим самые удачные варианты стрижек, которые будут в тренде этим летом.

Как у Рэйчел

Представьте себе: сериал «Друзья» вышел на экраны в 1994 году, а образы главных героев по-прежнему являются актуальными. Например, современные модницы продолжают копировать персонажа актрисы Дженнифер Энистон Рэйчел. Действительно, такая многослойная прическа на прямой пробор пользуется повышенным спросом у модниц. Она очень подходит девушкам с густыми волосами.

С детской челкой

Это укороченная челка, которая не достигает бровей. Она оканчивается на середине лба, а иногда и выше. Подобная деталь добавляет образу детскости и инфантильности, озорства и трогательности. Такую челку можно сочетать с любой стрижкой, но лучше всего она смотрится в контексте длинных волос до лопаток. В то же время, если у вас экстремально короткий пикси, то детская челка тоже будет смотреться весьма органично.

Каре с удлинением

Прекрасный вариант для девушек с густыми волосами. Локоны красиво ниспадают вниз, обрамляя лицо и помогая смоделировать его овал. Окрашивание отдельных прядей будет очень даже кстати. Кстати, такую прическу иногда называют прической во французском стиле, поскольку ее очень любят француженки.

Французский боб

Любительницы парижского шика также могут присмотреться к еще одной стрижке. Это одна из вариаций классического боба. Разница заключается в том, что в этой современной версии мы не видим четких геометрических линий. Зато есть легкий творческий беспорядок на голове, игривые локоны.

Прическа не предполагает наличие челки. Укладку можно делать как на прямой, так и на косой пробор. С такой прической не составит труда скопировать образ блистательной актрисы Мэрилин Монро.

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Каскад

Это самый яркий пример прически С-образной формы. Здесь есть прядки у лица разной длины с подкрученными внутрь кончиками. Благодаря этому и появляется специфическая форма в виде буквы «С». В каскаде челка может быть, если есть желание добавлять этот элемент. Если же нет, тогда можно просто делать укладку на прямой пробор. Получится стильно, современно и элегантно.

Окрашивание будет уместным. Особенно эффектно смотрится омбре с переходом от более темным к более светлым волосам.

Романтичные локоны

Девушкам с длинными волосами нужно постараться сделать так, чтобы волосы были пышными, а не приглаженными волосинка к волосинке. Приветствуется укладка в виде крупных волн на шевелюре. Чтобы получить дополнительный объем, локоны нужно проредить, сделать градуировку. Тогда снимется тяжесть с кончиков волос, и они станут более живыми. Окрашивание бэбилайтс позволит сделать красивые блики.

Маллет

Это стрижка, которая последние несколько лет стремительно набирает обороты. Лучше всего она смотрится с челкой. Челка может быть короткой по типу детской либо рваной. Волосы на височной зоне чуть градуируются, укорачиваются. Самые длинные прядки ниспадают сзади.

Эта прическа обладает омолаживающим эффектом, потому к ней можно присмотреться зрелым женщинам.

Боб с ровным срезом

Для создания образа успешной бизнесвумен используйте стрижку боб с ровным срезом. Она поможет вам выглядеть строже и одновременно гламурнее. Лучше всего такая прическа смотрится на ровных и прямых волосах. Если у вас от природы вьющиеся локоны, тогда придется регулярно их распрямлять, чтобы стрижка не потеряла форму и красоту.