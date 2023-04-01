Деловые наряды для женщин за 50: учимся составлять модные рабочие луки на весну

В зрелом возрасте важно производить впечатление профессионала. В то же время излишне формальные луки в контексте деловой среды могут тоже сыграть плохую службу, добавив нотку «нафталина» в образ. Разбираемся, как же презентовать офисно-деловые наряды так, чтобы выглядеть стильно, современно и в то же время уместно.

Подбирайте одежду по фигуре

В молодости не страшно, если наряд сидит не по фигуре, если где-то одежда тесная, а где-то ткань топорщится. Однако если вам за 50 лет, то такие оплошности однозначно недопустимы. Одежда должна сидеть идеально. Только тогда вам удастся презентовать безупречные красивые наряды.

Удобство должно быть в приоритете

Это нормально, когда с возрастом женщина начинает заботиться о своем здоровье и отказывается от ношения неудобной обуви, высоких каблуков, тесной дискомфорной одежды. Ведь когда наряд сковывает движения, доставляет неудобства, тогда ухудшается осанка, выражение лица с радостного меняется на страдальческое, из-за чего уже ни один наряд не выглядит красиво.

Аксессуары — необходимые элементы

Одежда может быть вневременной, классической, на века. А вот аксессуары как раз и призваны преображать и освежать любой образ. Вам достаточно добавить к классической одежде трендовую сумочку – и вот уже получился современный образ. То же самое касается и других аксессуаров: украшений, солнцезащитных очков и т. д. Следите за модными тенденциями, покупайте новомодные аксессуары и таким образом сможете осовременнить свои наряды.

Брюки прямого кроя — лучшее решение

Это то изделие, которое должно быть в гардеробе у каждой модницы. Особенно у тех, кому за 50. Такой фасон брюк однозначно стройнит. Высокая посадка делает фигуру более подтянутой, помогает скрыть живот.

Сочетайте брюки прямого кроя с рубашками и блузами. Дополняйте образ трендовой обувью и аксессуарами. Если в одежде рекомендуется отдать предпочтение нейтральным оттенкам, то с аксессуарами можно поэкспериментировать и взять изделия с принтами.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Юбки как элемент элегантных образов

Юбки длины миди — прекрасное решение для тех, кому за 50 лет. С такими изделиями образы получаются изысканными, женственными, благородными. Можете выбрать любой фасон на свое усмотрение.

Например, юбку А-силуэта или плиссированную. Как и брюки прямого кроя, юбки миди можно сочетать с блузами и рубашками, блейзерами и пиджаками.

С джинсами

Стиль офисный кэжуал предполагает включение в формальный образ такого неформального изделия, как джинсы. Но есть несколько важных нюансов. Джинсы должны быть в минималистичном стиле, без декора в виде страз, блесток, пайеток. Также желательно, чтобы они были либо прямого кроя, либо чуть расклешенные книзу. Естественно, рассматриваются модели только с высокой посадкой.

Учтите, что джинсы могут быть как длинные, так и укороченные: и те и другие в моде. Последние хорошо смотрятся с красивой элегантной обувью на невысоком каблуке или на танкетке.

Одежда с принтами

Если вам за 50, это не значит, что вы должны отказываться от одежды с принтом в пользу исключительно однотонной. Смело пополняйте гардероб нарядами с растительным орнаментом, геометрическими узорами, этническими принтами. Просто комбинируйте их с вещами нейтральных оттенков.