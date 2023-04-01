Со временем выпускать графически сложные игры на Xbox Series S станет все сложнее

С момента своего появления в апреле 2010 года Xbox Series S стала предметом ожесточенных споров. Даже сейчас, более двух лет спустя, в сети продолжаются дискуссии о решении Microsoft не продавать младшую версию консоли.

Иногда в этой дискуссии участвуют разработчики, и у них может быть два совершенно разных мнения. Игровой директор GamingBlot, продюсер игры Caverns of Mars Recharged Тадас Мигаускас высказался по поводу Series S. Он предположил, что Series S со временем перестанет справляться с технически сложными играми и не сможет обеспечить обещанные 1440p при 60 кадрах в минуту.

В современных играх часто используются конвейеры с задержкой. Это означает, что количество пикселей, используемых при рендеринге, может напрямую влиять на сложность вычислений. Ожидаемые значения разрешения на обеих консолях отличаются в 2,25 раза. Придерживаться этой цели становится трудно, когда у вас меньше доступной памяти.

Мигаускас также обсуждает различия в мощности GPU между Xbox Series X и PlayStation 5. Он считает, что, несмотря на то, что обе консоли очень мощные, мощность GPU будет иметь большее значение для разработки игр в будущем.