Мнение: О кулебе головного мозга… Воинственное украинство = диагноз?

Глядя на Украину — и здесь как раз именно «на» уместно при любых раскладах — нельзя не вздохнуть сочувственно: это ж надо было так самим себя загнать! Не просто в угол, но именно в самый глухой угол, максимально далеко от здравого смысла и даже нормальной человеческой логики.

Примеров хотите? Их есть в избытке.

Вот, скажем, украинский министр по иностранным делам Дмитро Кулеба. Активно бредит грезит и грозит. Мол, в дальнейшем #Украина будет строить отношения с другими странами с учётом того, поддерживали они украинцев или нет. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью Би-би-си.

«Выбор, который каждая нация сделала после [начала конфликта с Россией], будет учтён при построении будущих отношений, – сказал украинский министр. — Странам, которые не поддержали Украину, плохо повели себя… и плохо отнеслись к Украине, в будущем придётся расплатиться за это». При этом «сейчас #Украина зависит от западной помощи и военной поддержки, и эта ситуация сохранится в средне- и долгосрочной перспективе», признал украинский дипломат. Но заявил, что когда всё закончится — украинский победой, по его мнению, — «огромные объёмы экспорта зерна из Украины дадут ей значительное экономическое влияние».

Угум-с, как же! Даже европейцы, вполне союзные Киеву, уже сейчас начинают выступать за квоты для украинского зернового экспорта. Сможет ли Украина после окончания конфликта позволить себе отправлять зерно в Африку на условиях благотворительности — вопрос риторический. Каким будет «экономическое влияние» страны, потерявшей треть экономики, понятно и без вопросов. А стране, полностью зависимой от внешней поддержки, разумно ли выступать «обиженкой» и заранее грозить потенциальным покупателям того немногого, что она в состоянии будет поставить на мировые рынки, чтобы выручить хоть какую-то валюту для экономического восстановления?

Кулеба головного мозга в чистом виде.

И не только чиновников это касается. И не только украинских. Вот, к примеру, карта конфликтов.

Нынешний украинский #кризис — не единственный в мире. И даже не единственный крупный. Но некоторые так на нём зациклились, будто нет ничего в мире, кроме этой «пограничной ссоры». Жители Африки и Юго-Восточной Азии недоумевают…

Ну и снова про украинцев. Многие сейчас вопрошают, а задумываются ли россияне, что не получить им от Украины прощения в ближайшие лет 50, чем бы ни кончились нынешние события? И это примерно те же самые, что выступают за «ров с крокодилами», изоляцию на века и прочие кары. Ребят, а вам не приходило в голову, что при таких раскладах «прощение» от Украины не является ни ценностью, ни целью, ни вообще чем-то рациональным. Зачем выпрашивать прощение у того, кто заранее постулирует свою ненависть к тебе на годы или даже на века?

Зачем приносить извинения тому, кто прощать не способен? Не проще ли оставить его наедине с его неновистью — и пусть хоть захлебнётся?

—