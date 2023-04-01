Мнение: Поплачь о нем, пока он живой



Певчие

Известный (и хороший) политолог Вадим Гончаров (в годы ковидного безумия вместе, можно сказать, бились на информационных фронтах против ковидобесов) написал забавное про Леонида Волкова:

“Я как один из первых исследователей навальнистского движения (да, и справка есть), хочу сказать, что всегда немного недолюбливал Леонида Волкова с его фирменной смесью пафоса, истерики, апломба и вранья.

Волкова я тоже, это самое, исследовал, у меня даже есть диплом о прохождении его авторского курса по избирательным кампаниям. Ну так вот, теперь, когда Волкова перевели из старших апостолов в младшие, я как-то задумался, что Волков – худо-бедно – про выборы, избирателей и региональную политику. И голосовал за него всё-таки кто-то когда-то в его родном ЕКб, и после митингов он сутки часто сиживал опять же лично, а не по доверенности.

А вместо него бывшие соратники назначили Старшим визирем (кстати, кто и как? – запутанная история) уже совсем мутную тётеньку, которая вообще ни разу ни про выборы и конкурентную политику.

К чему я это всё?

Да так просто, подумалось, что с такими трендами мы ещё и о Путине поплачем, оно же всё в сравнении проясняется” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ).

Реакцию читателей могу предсказать сразу – всеобщий вой улюлюканье на тему “ой, да кто они такие, да нам вообще никакой Волков неинтересен, да мы не знаем и знать не хотим никакую Певчих” и т.д. Это понятно – никто никого не знает и знать не хочет, особенно среди рядовых читателей интернета – но! Можно никого не знать, но люди типа Певчих – это ПРО ДЕНЬГИ. Ее появление во главе остатков “навальнистского” движа означает, что деньги теперь будут давать именно ей. Кто – другой вопрос. Факт – что деньги будут. А значит – оппозиционная политика в России будет теперь вращаться вокруг неё.

Но публика может по-прежнему утешать себя мыслью, что если она чего-то не знает, то это и неважно.