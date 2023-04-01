 

Доктор Рябов раскрыл причины, по которым люди не могут жить вечно

01.04.2023, 19:48, Разное
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Сергей Рябов, российский врач-инфекционист, высказал мнение, что проблема постоянного деления клеток является главной причиной того, что люди не могут жить вечно.

Новые клетки заменяют отмершие. Однако на один миллион делений, несомненно, приходится две-три новые клетки. Эти клетки могут не обладать нужными свойствами, и иммунная система не всегда сможет их уничтожить. Именно поэтому может развиться рак.

Эксперты считают, что люди стареют из-за неправильной работы клеток. Наука пока не в состоянии остановить этот процесс.


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