 

Клуб “Химик” из Московской области впервые оказался в полуфинале плей–офф ВХЛ

01.04.2023, 19:20, Новости дня
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“Химик” выиграл больше половины матчей сезона и занял девятое место в зачетной таблице. В плей-офф команда уверенно выиграла у “Зауралья” (4:1) и “Тамбова” (4:2).

Как ожидают поклонники хоккея, игра между “Химиком” и “Металлургом” будет жаркой. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире “Телеканала 360”, а также в аккаунтах телеканала на YouTube, в VK и Телеграме.

С момента образования в 1953 году хоккейный клуб “Химик” выигрывал кубок РСФСР, бронзу и серебро чемпионатов СССР, а также был победителем Первенства России.


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