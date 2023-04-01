«Аэрофлот» закупит рекордное число лайнеров Boeing и Airbus, но есть нюанс

Компания «Аэрофлот» приняла решение закупить 4400 авиалайнеров Boeing и Airbus, однако речь идёт об их игрушечных версиях. На эту цель выделено 28 млн рублей.

Стоимость каждой модели составит приблизительно 6300 рублей, что в целом соответствует ценам на детальные масштабные макеты.

Зачем нужно столько игрушечных самолётов, неизвестно, более того – о сделке пока известно только со слов анонимных Telegram-каналов. Эксперты считают, что «Аэрофлот» действительно может совершить подобную закупку в маркетинговых или представительских целях. К примеру, сувениры могут вручить заслуженным сотрудникам и представителям фирм-партнёров или разыграть среди клиентов.

Недавно стало известно, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года – такой подход к распределению финансового результата утвердил совет директоров. Компания находится в непростой ситуации из-за невозможности закупать настоящие, полномасштабные иностранные лайнеры.

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