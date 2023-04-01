Коричневый, темно-зеленый и приглушенный красный: как красиво включить в свой макияж природные оттенки (идеи с фото)

Природа дарит нам потрясающей красоты оттенки. Именно отсюда и черпают свое вдохновение многие стилисты и визажисты. Макияж в землистых оттенках является трендом текущего сезона. Вы можете поэкспериментировать с подобным мейк-апом, рассмотрев представленные ниже идеи.

Терракотово-коричневый

Нанесите немного терракотовых теней под надбровной дугой. Подвижное веко покройте коричневыми тенями. Чтобы сделать взгляд более выразительным, с помощью теней нарисуйте стрелку по направлению к виску из внешнего угла глаза. Чтобы сделать лук более драматичным, покройте черной тушью ресницы в несколько слоев.

Жемчужный с приглушенно-коричневым

Красивый макияж получается при сочетании приглушенно-коричневых, кремовых и жемчужных теней. Если жемчужные тени будут с перламутром, то получится еще красивее. С помощью кисточки со скошенным кончиком красиво растушуйте тени на верхних подвижных веках, чтобы создать переход от более светлого к более темному тону. Немного светлых теней нанесите на внешние уголки глаз, чтобы создать красивые блики.

Зеленый

Красивый микс получается при смешении изумрудных и бледно-зеленых теней. Как это выглядит, вы можете увидеть на главном фото в начале статьи. Чтобы макияж получился праздничным, используйте тени с перламутровым блеском либо просто воспользуйтесь блестками. Чтобы сделать взгляд более выразительным, можете подвести глаза черным карандашом по нижней линии роста ресниц.

Все оттенки коричневого

У любого базового цвета есть множество разных оттенков: от ярких и насыщенных до бледных пастельных. Если смешать разные тона, то можно создать эффектный макияж. Возьмите за основу коричневый землистый цвет и поэкспериментируйте с комбинированием разных оттенков. В любом случае у вас получится красивый результат. Только не забывайте о тщательной растушевке, чтобы скрыть переход от одного цвета к другому. Резкий контраст в данном случае не приветствуется.

Коричнево-зеленый

Превосходная идея как для создания яркого и неординарного образа. Такой макияж подойдет и для вечеринки, и для свидания, и для встречи с друзьями. Суть заключается в том, чтобы скомбинировать зеленые и коричневые тени. В какой последовательности вы будете их наносить, зависит от результата, который вы хотите получить. Можно на среднюю часть подвижного века нанести коричневые тени, а по бокам зеленые. Можно все подвижное веко покрыть коричневыми тенями, а области у основания и внешнего уголка глаз сделать зелеными.

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Дымчатый землистый

Используйте тени серого коричневого цвета для того, чтобы создать дымчатый макияж. Самым темным оттенком нарисуйте стрелку у внешнего уголка глаза, чтобы получить имитацию складки. С помощью такого лайфхака глаза будут казаться больше. Не забудьте покрыть ресницы черной тушью, а губы бордово-коричневой помадой, чтобы сделать лук завершенным.

Серо-черный

Даже в пасмурные дни природа потрясает свои великолепием и красотой. Этот макияж как раз и вдохновлен оттенками непогоды: от черного до бледно-серого. С помощью теней таких тонов создайте эффектный макияж со стрелками. Используйте также косметический карандаш для того, чтобы подвести глаза и нарисовать стрелки. Подводка в данном случае не совсем уместна, поскольку стрелки лучше растушевать.

Песочно-бежевый

Если вам все же больше по душе жидкая подводка для глаз, с помощью которой можно нарисовать тонкие аккуратные стрелки, то можете использовать ее. Черная подводка хорошо сочетается с песочными, бежевыми и коричневыми тенями для век. Тени самого темного оттенка нанесите на область возле внешнего уголка глаза и под надбровной дугой. Бежевые тени смешайте с песочными и растушуйте на подвижном веке. Подводку нанесите по линию роста ресниц. Можете ею же нарисовать стрелку, выходящую из внешнего уголка глаза. Как вариант — стрелку можно нарисовать карандашом и немного растушевать. А еще нарисовать небольшие стрелки у внутренних уголков глаз. Получается достаточно креативно.

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Самые светлые песочные тени нанесите на нижние веки для того, чтобы визуально «открыть глаза». Не забудьте о туши для ресниц. Хорошо совмещать продукцию и для объема, и для удлинения, нанеся слой за слоем. Либо можно нарастить ресницы для получения более драматичного лука.

Красно-зеленый

Экстремальный вариант макияжа, предназначенного для торжества либо для фотосессии. Приглушенное-красный цвет смешивается с терракотовым, образуя красивый переход на верхнем подвижном веке. В то же время нижнее веко покрывается зелеными тенями с перламутром. При желании можно нарисовать стрелки, но это не обязательно, поскольку сам по себе макияж получился достаточно ярким и привлекающим внимание.

Важно не забыть о ресницах. Их, кстати, можно покрыть не черной, а белой тушью. Это хорошее решение для создания футуристичного образа. Губы не стоит слишком выделять, чтобы не было перебора.