Нутрициолог Строков назвал сочетание продуктов и лекарств опасным для здоровья

Прежде чем вносить какие-либо радикальные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом. Это поможет свести к минимуму осложнения. Когда пища или пищевая добавка изменяет процесс переработки лекарства в организме, это называется взаимодействием пищи и лекарства и может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как повышенное или пониженное всасывание. Взаимодействие лекарств может вызвать побочные эффекты, которые являются опасны по многим причинам. Некоторые взаимодействия могут вызвать гипертонию, другие – смертельное поражение печени.

Врач рекомендовал не употреблять молочные продукты вместе с антибиотиками, такими как фторхинолон и тетрациклин, которые могут использоваться для лечения различных инфекций.

Диетолог Игорь Строков отметил, что молочные продукты могут препятствовать всасыванию антибиотиков в кровь. Это делает организм человека более восприимчивым к инфекции и подвергает здоровье риску. Алкоголь и фруктовые соки также могут повлиять на всасывание антибиотика, поэтому стоит рассмотреть воду в качестве альтернативы. Блокаторы кальциевых каналов, статины и другие препараты никогда не следует сочетать с грейпфрутовым соком, это может быть опасным. Грейпфрутовый сок может увеличивать или уменьшать биодоступность лекарств за счет вмешательства в активность ферментов. Поэтому лекарство может накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как повреждение печени.