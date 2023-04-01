 

Нутрициолог Строков назвал сочетание продуктов и лекарств опасным для здоровья

01.04.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прежде чем вносить какие-либо радикальные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом. Это поможет свести к минимуму осложнения. Когда пища или пищевая добавка изменяет процесс переработки лекарства в организме, это называется взаимодействием пищи и лекарства и может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как повышенное или пониженное всасывание. Взаимодействие лекарств может вызвать побочные эффекты, которые являются опасны по многим причинам. Некоторые взаимодействия могут вызвать гипертонию, другие – смертельное поражение печени.

Врач рекомендовал не употреблять молочные продукты вместе с антибиотиками, такими как фторхинолон и тетрациклин, которые могут использоваться для лечения различных инфекций.

Диетолог Игорь Строков отметил, что молочные продукты могут препятствовать всасыванию антибиотиков в кровь. Это делает организм человека более восприимчивым к инфекции и подвергает здоровье риску. Алкоголь и фруктовые соки также могут повлиять на всасывание антибиотика, поэтому стоит рассмотреть воду в качестве альтернативы. Блокаторы кальциевых каналов, статины и другие препараты никогда не следует сочетать с грейпфрутовым соком, это может быть опасным. Грейпфрутовый сок может увеличивать или уменьшать биодоступность лекарств за счет вмешательства в активность ферментов. Поэтому лекарство может накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как повреждение печени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.21 / Мудрые огородники варят рассаде кашу: какую крупу растения любят больше всего

21.11.20 / Идеологическая пандемия: Россия и неомарксистская чума

26.11.21 / Яично-медовая маска и никакой горячей воды: как сохранить красоту рук в зимний период без дорогих процедур и средств

20.05.21 / Освещающая возможность лечения инсульта: нанофотосинтез

13.07.22 / Для начинающих предпринимателей Москвы запускают проект “Бизнес-песочница”

26.03.21 / Для удобства хранения сбережений Центробанк выпустит серию банкнот номиналом от 100 млн до 1 млрд рублей

20.09.22 / Елизавета II похоронена вместе с мужем, родителями и младшей сестрой в Виндзоре

15.06.21 / Как сейчас выглядят и чем занимаются участницы Spice Girls

14.04.22 / Ученые: Околосмертные переживания не являются галлюцинациями

29.12.21 / Новая оптика для смартфонов в десятки раз тоньше волоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика