В Подольске работник шиномонтажа погиб от взорвавшегося колеса

Telegram-канал 112 сообщил, что в Подольске на шиномонтаже в грузовике взорвалось колесо и убило 34-летнего работника. Инцидент был запечатлен на видеокамеру, которая установлена на объекте.

Во время ремонта колеса на станке произошла разгерметизация, и металлическое бортовое кольцо отлетело в мужчину. В это время он осматривал шину, а после удара упал на землю.

До прибытия медиков рабочий скончался от полученных травм. еще один человек, находившийся во время происшествия в мастерской, не пострадал