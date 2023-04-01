 

В Подольске работник шиномонтажа погиб от взорвавшегося колеса

01.04.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Telegram-канал 112 сообщил, что в Подольске на шиномонтаже в грузовике взорвалось колесо и убило 34-летнего работника. Инцидент был запечатлен на видеокамеру, которая установлена на объекте.

Во время ремонта колеса на станке произошла разгерметизация, и металлическое бортовое кольцо отлетело в мужчину. В это время он осматривал шину, а после удара упал на землю.

До прибытия медиков рабочий скончался от полученных травм. еще один человек, находившийся во время происшествия в мастерской, не пострадал


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.22 / «Последний гвоздь в гроб бизнесу» — долги шведских компаний выросли почти вдвое за год

05.04.22 / Уровень милоты зашкаливает: рыжий кот успокаивает подружку

21.12.21 / В эфире тридцать лет: в январе 2022 года выйдет обновленная игра “Поле чудес” под новым названием

24.07.22 / Миксуем с широкими брюками, черными аксессуарами и дополняем сандалиями: белая майка – связующее звено летнего гардероба

01.03.22 / Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным

07.04.21 / В документах нового образца отведут место под рекламу

16.01.23 / Эксперт утверждает, что стоимость доставки кофе из России в Россию выросла в пять раз

25.12.21 / Мнение: Кто хочет вернуться в СССР?

09.03.23 / Скандалы: Без бизнеса, но в роскоши

20.09.22 / Доверие утеряно безвозвратно — немецкий премьер уверен, что газ никогда не потечёт по «Северному потоку — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика