 

Завязали на всю голову: 5 надежных вариантов носить шелковый шарф в прическе

01.04.2023, 17:06, Разное
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Шелковый шарф — трендовый этой весной аксессуар, с помощью которого можно презентовать изысканные прически. Есть немало способов, как украсить волосы шарфиком так, чтобы получить стильный и элегантный лук. Рассматриваем пять самых эффектных вариантов.

С хвостом

В повседневной жизни девушки часто собирают волосы в хвост. Чтобы преобразить такую простую прическу, достаточно повязать шарф прямо поверх резинки для волос. Образ мгновенно преобразится.

Есть и другой вариант: сочетать стильный аксессуар в виде шелкового шарфика с конским высоким хвостом.

Только не нужно делать бантик. Пускай кончики шарфика ниспадают вниз, смешиваясь с длинными локонами. С помощью такой прически образ станет более романтичным и нежным.

Как повязка на голову

Шарф в контексте прически в виде хвоста выполняет эстетическую, а не практическую функцию. Там он нужен разве что для украшения. А ведь можно использовать данную вещь для удобства. Например, если вам мешают боковые локоны у лица, заведите их назад, а шарфиком покройте голову и завяжите концы не узел сзади под волосами.

В таком варианте шарфик может даже защищать от солнца и быть более стильной альтернативой привычной бейсболке. Правда, тогда придется покрыть голову полностью аксессуаром, оставив впереди только челку.

С мальвинкой

Эта простая прическа одинаково эффектно и красиво смотрится как на длинных, так и на средних волосах. Чтобы ее воссоздать, нужно сделать горизонтальный пробор от уха до уха. Заем верхнюю часть волос завести назад и сформировать в хвост, зафиксировав резинкой для волос. Нижние пряди остаются ниспадать вниз.

В данном случае мальвинку можно украсить шелковым шарфом, как и в случае с хвостом повязав аксессуар поверх резинки для волос. Просто сделайте один или два узла, оставив кончики шарфа ниспадать вниз.

С пучком

Собранные в пучок волосы — еще одна любимая прическа у девушек. Она хороша тем, что подходит для волос любой длины. И крупный, и совсем миниатюрный пучки выглядят одинаково эффектно.

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Чтобы придать прическе больше колорита, просто оберните шелковый шарф вокруг пучка. Кстати, совершенно не имеет значения, верхний у вас пучок или нижний. Главное, чтобы прическа не была слишком гламурной.

Должен быть легкий творческий беспорядок на голове, чтобы отдельные локоны выбивались. Тогда в сочетании с шелковым цветастым платком у вас получится милый и трогательный образ.

В голливудском стиле

Это вариант для гламурных девушек, которые при создании образов вдохновляются ретро-трендами середины прошлого столетия. Именно тогда многие голливудские дивы презентовали луки с шелковыми платками на голове. При этом оставляли ниспадать боковые прядки и длинную челку. Эффектно завершали образ большие солнцезащитные очки в толстой оправе. Как правило, шелковый платок завязывали сверху на макушке на крупный узел? А иногда и два.

Если вам импонирует данная эстетика, то вы можете воссоздать аналогичный образ. Предварительно не забудьте собрать волосы в низкий пучок, если у вас длинные или средние локоны. При наличии короткой стрижки достаточно просто повязать шарф на голову.


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