 

Шадаев: Изменения в “Госуслугах”, не связанные со слухами о готовящейся мобилизации

01.04.2023, 17:00, Разное
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Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева, последние обновления на “Госуслугах” не связаны со слухами о том, что правительство готовится к следующей волне мобилизации. “Мы ничего такого не ожидаем и мобилизацию не планируем”, заявил чиновник.

Он отметил, что на портале есть функция “отписаться” для тех, кто “особенно беспокоится”.

Ранее стало известно, что пользователи приложения и сайта Госуслуги не смогли удалить свои аккаунты. По словам представителей Министерства финансов, эта функция была отключена из-за участившихся случаев взлома аккаунтов пользователей. Теперь удалить свой аккаунт можно только посетив МФЦ.


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