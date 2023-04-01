Директор Института общей генетики РАН заявил, что мутации в генах объясняются грехопадением человека

Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев на научно-богословском мероприятии объявил, что люди в прошлом жили до 900 лет, а мутации в их генах объясняются грехами – сначала первородным, а затем «личными».

Выступая на конференции «Бог – Человек – Мир», Кудрявцев изложил свою гипотезу о появлении вселенной, в основном опирающуюся на Библию.

«Вначале бог сотворил мир, и увидел бог, что всё, что он создал, хорошо весьма. Это книга Бытия, гл. 1, 31 стих. Мир был совершенный и гармоничный. И если бы он таким и оставался, все бы и дальше было бы хорошо, и может быть не было бы нашей конференции», – сказал учёный.

По словам директора научного института, вселенная «впала в тление из-за грехопадения людей». Он рассказал, что сам построил график, который сейчас часто встречается в сети, и согласно которому люди раньше жили более чем в 10 раз дольше, чем сейчас.

«Учёные-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это все мутагенные эффекты. Но тем не менее, мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже».

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