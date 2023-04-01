 

Telegraph – «рискуем превратиться в технологическую колонию США и Китая» — Сунака призвали активнее финансировать британских производителей чипов

01.04.2023, 16:20, Новости дня
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Британия рискует превратиться в технологическую колонию США и Китая без государственной поддержки индустрии высоких технологий, предупредил премьер-министра Риши Сунака директор британской компании по производству чипов Найджел Тун. Как написал предприниматель в письме членам правительства, США уже активно субсидируют свои полупроводниковые компании, при этом от британских властей сигналов о намерении использовать отечественные разработки в сфере высоких технологий не поступало.


AP

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака предупредили, что Соединённое Королевство рискует превратиться в «технологическую колонию» Китая или США без государственной поддержки отечественной полупроводниковой промышленности.

Исполнительный директор британской компании по производству чипов Graphcore Найджел Тун написал премьер-министру Риши Сунаку, канцлеру Джереми Ханту и министру по делам технологий Мишель Донелан с призывом увеличить финансирование отечественных поставщиков чипов.

«Мы обеспокоены тем, что, если значительная часть бюджета не будет явно выделена британским поставщикам, эти средства быстро будут освоены цифровыми гигантами, такими как американский производитель чипов Nvidia», — предупредил Тун в письме. По его словам, без поддержки британских технологий в сфере искусственного интеллекта страна рискует «превратиться в технологическую колонию» и стать «зависимой от технологий США или Китая».

Как отмечает издание, производство микрочипов становится политической проблемой, учитывая, что электронные устройства начинают занимать центральное место в экономическом росте стран, напряжённость в отношениях с Китаем растёт, а большинство полупроводников производится в Азии, в частности, на Тайване и в Китае.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о принятии Закона о чипах, направленного на стимулирование их производства в США и «противодействие Китаю». По словам Туна, США уже активно субсидируют свои полупроводниковые компании с целью разработки передовых технологий искусственного интеллекта, при этом от британских властей сигналов о намерении использовать отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта не поступало.

«Поддерживая британских поставщиков, правительство не только развивает ценную экосистему искусственного интеллекта, но и воспитывает будущие британские команды высококвалифицированных инженеров, обладающих знаниями и уверенностью для создания цифрового оборудования следующего поколения», — настаивает Тун.

Как напоминает издание, это заявление прозвучало после предупреждения о том, что британская индустрия чипов может оказаться под угрозой. Китайский владелец крупнейшего в Великобритании завода по производству микрочипов Nexperia заявил, что предприятие будет вынуждено закрыться, если правительству удастся заблокировать сделку по его поглощению.


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