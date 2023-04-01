 

Мнение: «Новой газете» 30 лет

01.04.2023, 16:00, Разное
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В ночь с 30 на 31 марта 1993 года был отпечатан 1-й номер «Новой газеты».  Распространение первого номера началось 1 апреля 1993 года. Поэтому именно этот день считается днем рождения «Новой».

К 30-летию «Новой» вышел вот такой вот номер.

В номере – 96 полос.

Первая часть выпуска — это рассказ о событиях и тенденциях сегодняшнего дня.

Вторая часть  — лучшие материалы «Новой» за 30 лет.

К слову, первая полоса первого номера «Новой», вышедшего 30 лет назад,  выглядела так:

Из 30 лет, что исполнилось «Новой», двенадцать  лет и я в «Новой», но «Новая» для меня не работа, для меня «Новая» – это судьба…

Источник: Ирек Муртазин


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