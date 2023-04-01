Мнение: «Новой газете» 30 лет
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В ночь с 30 на 31 марта 1993 года был отпечатан 1-й номер «Новой газеты». Распространение первого номера началось 1 апреля 1993 года. Поэтому именно этот день считается днем рождения «Новой».
К 30-летию «Новой» вышел вот такой вот номер.
В номере – 96 полос.
Первая часть выпуска — это рассказ о событиях и тенденциях сегодняшнего дня.
Вторая часть — лучшие материалы «Новой» за 30 лет.
К слову, первая полоса первого номера «Новой», вышедшего 30 лет назад, выглядела так:
Из 30 лет, что исполнилось «Новой», двенадцать лет и я в «Новой», но «Новая» для меня не работа, для меня «Новая» – это судьба…
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Источник: Ирек Муртазин
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