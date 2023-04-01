Мнение: Запрет мусоропроводов, рост цен на уран и арест за оскорбление Макрона

1. Депутаты Госдумы продолжают думать над тем, как улучшить жизнь граждан России. Не всегда получается, конечно, так как народ часто выбирает депутатами коррупционеров или, хуже того, популистов. Но всё же в целом Дума двигается в правильном направлении. Вот очередная инициатива, запрет мусоропроводов. Лично я ещё не определился, хорошая это идея, или нет (ссылка):



В Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. <…>

С соответствующим обращением в Минстрой выступили депутаты профильного комитета нижней палаты парламента. Поясняется, что данная мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в стране и для борьбы с переполненными свалками. Законотворцы полагают, что в случае утверждения их инициативы население начнет самостоятельно сортировать отходы.

Ранее эксперты сферы ЖКХ рассказали, что отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме — один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год.

2. Россия является одним из главных в мире поставщиков урана и ядерного топлива. И цены на эту продукцию сейчас растут (ссылка):





Крупнейший в мире производитель урана «Казатомпром» в 2022 году удвоил чистую прибыль до $1 млрд на фоне растущих мировых цен на уран.

Иностранные компании, включая «Росатом», канадскую Cameco и французскую Orano, владеют долями в ряде месторождений «Казатомпрома». В 2022 году общая добыча «Казатомпрома» составила 21,2 тыс. тонн U3O8, из которых 9,85 тыс. тонн пришлось на доли иностранных партнеров. «Росатом» из своих 7 тыс. тонн урана в год (15% мирового рынка) более 60% добывает именно в Казахстане через пять СП с «Казатомпромом».

Цены на сырье для ядерного топлива перешли к росту после начала военных действий России на Украине: средняя годовая спотовая стоимость урана увеличилась на 41%, достигнув $50 за фунт, пишет КоммерсантЪ. Цены растут, поскольку покупатели хотят снизить зависимость от российских поставок, так считают западные производители урана.

Обостряет ситуацию возвращение популярности в мире атомной энергетики.

Было бы здорово как-нибудь ограничить доступ к урану американцам и израильтянам, пока они не устроили на планете ядерную войну, но, к сожалению, это технически невозможно.

3. А говорили, что на Западе царит полнейшая свобода слова, что там можно как угодно ругать политиков публично, не то что в «тоталитарной России» (ссылка):

Прибывшая полиция арестовала француженку в ее доме за то, что она написала в социальной сети, что Макрон – «мусор», ей грозит год тюрьмы, сообщила местная газета Voix du Nord.

«Женщина арестована в своем доме за оскорбление Эммануэля Макрона в социальных сетях. Она обвиняется в оскорблении президента республики после публикации сообщения в социальных сетях. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня», – сказано в материале.

Журналисты уточняют, что трое полицейских посетили 24 марта дом женщины, чтобы взять ее под стражу в полицейский участок за «неуважение к лицу, ответственному за государственную власть», после жалобы заместителя префекта её региона Гийома Тирара.