 

Венера в Близнецах и солнечное затмение: планетарные события апреля 2023, которые окажут мощное влияние на нас

01.04.2023, 15:44, Разное
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Апрель обещает быть «урожайным» на важные астрологические события. Энергичный сезон Овна сменится на приземленный сезон Тельца. Активная социальная жизнь, жажда новых знакомств, приключений в первой половине месяца приведет к желанию уединиться от всех под конец апреля. Разбираемся, с какими явлениями мы столкнемся и чего от них ожидать.

3 апреля: Меркурий входит в знак Тельца

Ход событий немного замедлится. Пропадет желание ускоряться и форсировать события. Плюс данного периода заключается в том, что ум станет более ясным, голова свежей, и потому мы будем менее склонны к совершению необдуманных поступков.

5 апреля: Солнце в соединении с Хироном

Это день, когда можно залечить душевные раны. Иногда нужно вернуться в травмирующее прошлое, чтобы сделать правильные выводы, принять ситуацию и окончательно закрыть дверь в это прошлое.

6 апреля: полнолуние в Весах

В этот период мы станем более эмпатичными, сострадательными. Полнолуние в Весах обнажит проблемы в любых отношениях. Может прийти осознание того, что мы застряли в каких-то токсичных связях, которые препятствуют развитию и движению вперед. Придется набраться храбрости и смелости для того, чтобы отсечь все ненужное и изжившее себя.

8 апреля: Меркурий уходит в «ретроградную тень»

Меркурий вновь станет ретроградным в конце месяца. Однако некоторые негативные аспекты ретроградности могут начать проявляться уже 8 апреля, когда планета в космосе «уйдет в тень». Нужно обращать внимание на подсказки и знаки судьбы, прислушиваться к своей интуиции, чтобы вовремя остановиться и не наделать ошибок.

11 апреля: Солнце в соединении с Юпитером в Овне

Такое соединение бывает раз в году и оно считается весьма благоприятным. В этот период мы увидим мир в позитивном ключе. То, что казалось безнадежным, вдруг перестанет быть таковым.

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11 апреля: Венера входит в знак Близнецов

Общение с окружающими приобретет более легкий и непринужденный характер. Захочется расширять круг знакомств, повысится интерес к противоположному полу. Удастся наладить эффективную коммуникацию с людьми из своего окружения.

19/20 апреля — полное солнечное затмение и новолуние в Овне

Сразу два важных события ожидаются 19-20 апреля. Это и новолуние, и солнечное затмение. Затмения всегда носят кармический характер. В этот день следует обратить внимание на события, которые разворачиваются, темы, которые поднимаются: они будут приоритетными и ключевыми для вас на протяжении последующих восемнадцати месяцев.

20 апреля: сезон Тельца

Сезон Овна характеризуется эмоциональным всплеском, активностью, энергичностью. Сезон Тельца, напротив, делает нас более спокойными, умиротворенными, приземленными. На смену ярким эмоциям приходит здравый рассудок, и это весьма неплохо. Особенно для постановки краткосрочных и долгосрочных целей.

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21 апреля: ретроградный Меркурий в Тельце

Меркурий будет ретроградным до 14-15 мая. Меркурий конкретно в знаке Тельца может обнажить проблемы, связанные с нашей самооценкой. В этот период лучше всего заняться саморазвитием и самосовершенствованием вместо социальной активности. Это благоприятное время для развития интуиции. А вот от важных переговоров и командировок лучше отказаться.

24 апреля: Солнце в соединении с Северным узлом

В этот период могут происходит судьбоносные события, которые повлияют на дальнейшую жизнь. Следует задать себе вопросы относительно того, что изменилось за последние полтора года, как изменения повлияли на статус и самооценку и т.д. Отчасти рекомендуется подвести итоги для анализа динамики. Если сегодня вы посчитали, что стали хуже, нежели были полтора года назад, то вам следует выяснить, почему это произошло и над чем можно поработать, чтобы исправить положение.


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