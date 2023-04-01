Венера в Близнецах и солнечное затмение: планетарные события апреля 2023, которые окажут мощное влияние на нас

Апрель обещает быть «урожайным» на важные астрологические события. Энергичный сезон Овна сменится на приземленный сезон Тельца. Активная социальная жизнь, жажда новых знакомств, приключений в первой половине месяца приведет к желанию уединиться от всех под конец апреля. Разбираемся, с какими явлениями мы столкнемся и чего от них ожидать.

3 апреля: Меркурий входит в знак Тельца

Ход событий немного замедлится. Пропадет желание ускоряться и форсировать события. Плюс данного периода заключается в том, что ум станет более ясным, голова свежей, и потому мы будем менее склонны к совершению необдуманных поступков.

5 апреля: Солнце в соединении с Хироном

Это день, когда можно залечить душевные раны. Иногда нужно вернуться в травмирующее прошлое, чтобы сделать правильные выводы, принять ситуацию и окончательно закрыть дверь в это прошлое.

6 апреля: полнолуние в Весах

В этот период мы станем более эмпатичными, сострадательными. Полнолуние в Весах обнажит проблемы в любых отношениях. Может прийти осознание того, что мы застряли в каких-то токсичных связях, которые препятствуют развитию и движению вперед. Придется набраться храбрости и смелости для того, чтобы отсечь все ненужное и изжившее себя.

8 апреля: Меркурий уходит в «ретроградную тень»

Меркурий вновь станет ретроградным в конце месяца. Однако некоторые негативные аспекты ретроградности могут начать проявляться уже 8 апреля, когда планета в космосе «уйдет в тень». Нужно обращать внимание на подсказки и знаки судьбы, прислушиваться к своей интуиции, чтобы вовремя остановиться и не наделать ошибок.

11 апреля: Солнце в соединении с Юпитером в Овне

Такое соединение бывает раз в году и оно считается весьма благоприятным. В этот период мы увидим мир в позитивном ключе. То, что казалось безнадежным, вдруг перестанет быть таковым.

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11 апреля: Венера входит в знак Близнецов

Общение с окружающими приобретет более легкий и непринужденный характер. Захочется расширять круг знакомств, повысится интерес к противоположному полу. Удастся наладить эффективную коммуникацию с людьми из своего окружения.

19/20 апреля — полное солнечное затмение и новолуние в Овне

Сразу два важных события ожидаются 19-20 апреля. Это и новолуние, и солнечное затмение. Затмения всегда носят кармический характер. В этот день следует обратить внимание на события, которые разворачиваются, темы, которые поднимаются: они будут приоритетными и ключевыми для вас на протяжении последующих восемнадцати месяцев.

20 апреля: сезон Тельца

Сезон Овна характеризуется эмоциональным всплеском, активностью, энергичностью. Сезон Тельца, напротив, делает нас более спокойными, умиротворенными, приземленными. На смену ярким эмоциям приходит здравый рассудок, и это весьма неплохо. Особенно для постановки краткосрочных и долгосрочных целей.

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21 апреля: ретроградный Меркурий в Тельце

Меркурий будет ретроградным до 14-15 мая. Меркурий конкретно в знаке Тельца может обнажить проблемы, связанные с нашей самооценкой. В этот период лучше всего заняться саморазвитием и самосовершенствованием вместо социальной активности. Это благоприятное время для развития интуиции. А вот от важных переговоров и командировок лучше отказаться.

24 апреля: Солнце в соединении с Северным узлом

В этот период могут происходит судьбоносные события, которые повлияют на дальнейшую жизнь. Следует задать себе вопросы относительно того, что изменилось за последние полтора года, как изменения повлияли на статус и самооценку и т.д. Отчасти рекомендуется подвести итоги для анализа динамики. Если сегодня вы посчитали, что стали хуже, нежели были полтора года назад, то вам следует выяснить, почему это произошло и над чем можно поработать, чтобы исправить положение.