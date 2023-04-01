 

По неосторожности один из руководителей CD Projekt RED проговорился о разработке и выпуске “The Witcher 4”

01.04.2023, 15:35, Разное
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Глава польской студии CD Projekt RED Адам Кичински ошибочно назвал следующую разрабатываемую компанией игру “The Witcher 4”. Об этом пишет издание DTF.

Кичински заявил, что игра под кодовым названием Polaris была создана совместно с Epic Games на движке Unreal Engine 5. Эти слова он произнес во время интервью с инвесторами. Никакой другой информации руководитель проекта CD Projekt RED не раскрыл. Ранее польская студия никогда не заявляла, что работает над “The Witcher 4”, поэтому было удивительно увидеть неофициальное заявление Адама Кичинского о продолжении приключений Геральта из Ривии. Очевидно, что это вызвало настолько сильный резонанс, что студии потребовалось разъяснение.

В CD Projekt RED заверили, что Кичински просто оговорился. «Это была оговорка. Polaris, как сообщалось ранее, является первой игрой в совершенно новой саге, которая состоит из трех частей», – говорится в официальном комментарии студии. Сюжет новой части пока не раскрывается.

Ранее польские разработчики опубликовали постер с изображением медальона ведьм из Школы кота. DTF считает, что это намек студии на отсутствие Геральта в игре, ведь по сюжету он является ведьмаком в школе волка.


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