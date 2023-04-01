Алина Зиннатуллина о создании продюсерского центра Insight People

Алина, Insight People отметил два года. Что за это время удалось сделать?

С момента старта проекта Insight People открыл свои двери в 72 регионах России. Сейчас в команду продюсер- ского центра входят более 1800 блогеров, а совокупный охват их социальных сетей — порядка 1,5 млрд подписчиков. Поскольку у нас у единственных на рынке такая регионально интегрированная инфраструктура, мы можем реализовывать широкий спектр проектов. Всего за 2 года — более 15 000 рекламных интеграций и более 20 социальных проектов.

Внушительные цифры. Такой темп во всех проектах Insight People? И по программам Insight Education тоже?

На текущий момент у нас 18 дисциплин, более 600 часов обучающего контента и более 1000 резидентов, которые прошли обучение, — такими цифрами можно описать работу Insight People в области развития навыков и компетенций резидентов. Уникальные онлайн-курсы, вебинары и мастер-классы создаются для того, чтобы блогеры развивали свои навыки и отвечали запросам медиарынка.

Расскажите, как стать резидентом вашего продюсерского центра? Наверняка с улицы к вам просто так не попасть?

На самом деле все проще, чем может показаться. Нужно заполнить заявку на нашем сайте. Менеджеры изучат аккаунты в социальных сетях, охваты и вовлеченность аудитории. Коммерческий отдел просчитает, насколько выгодна будет реклама в ваших сетях. После в отделе SMM ознакомятся с вашим контентом, тематикой постов, посмотрят, насколько совпадает наша философия. Если все в порядке, связываемся с кандидатом для обсуждения условий долгосрочного контракта.

Сейчас в команде центра более 1800 блогеров,

а совокупный охват их социальных сетей — порядка 1,5 млрд подписчиков

Алина, давайте вспомним, как это было два года назад. С чего все начиналось?

Идея создать Insight People зародилась во время работы над одним проектом — для его освещения требовалось большое количество региональных инфлюенсеров. Мы в буквальном смысле замучились их отыскивать, тогда и зародилась идея: почему бы нам не собрать свою сетку блогеров под одним брендом?

Как изменения в мире повлияли на работу продюсерского центра? Удалось ли адаптироваться к новым реалиям?

Да, адаптироваться удалось оперативно и успешно. Наши блогеры довольно быстро расширили приоритеты в выборе платформ и начали делать ставку на отечественные, такие как ВК, Yappy, RUTUBE. Можно сказать, они залетели на волне хайпа импортозамещения и успешно там закрепились.

Какие планы на будущее?

Впереди у нас много планов по развитию и совершенствованию, а также увеличению совокупной аудитории в несколько раз. Главное, чего нам уже удалось добиться — мы стали настоящим центром притяжения и формирования креативного класса в регионах, создали единое информационное пространство, объединив блогеров России.