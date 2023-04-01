 

В Кирове коммунальщики нарядились бомжами к профессиональному празднику

01.04.2023, 14:33, Разное
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В Кирове сотрудники двух управляющих компаний в честь Дня работника ЖКХ нарядились в костюмы бомжей.

Квест-вечеринка проводилась в таком стиле, чтобы «выйти из зоны комфорта». Участники мероприятия также оставили дома свои телефоны и участвовали в квесте без наличных денег.

Некоторые пользователи нашли эти наряды «неэтичными», но большинство всё же оценили чувство юмора коммунальщиков. По словам представителя одной из УК, хотя участники квеста и оказались в непривычных для себя ситуациях, они успешно решили загадки.

ИА «Панорама» смогла дозвониться до одного из участников квеста, присутствующего на фотографии, и спросила, кому первому пришла в голову столь необычная идея для вечеринки, и каково было проводить время в костюме бомжа.

– Каком костюме? – спросил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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