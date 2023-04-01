Рейтер: Twitter опубликовал часть исходного кода своей социальной сети

Twitter разместил на GitHub исходный код своей социальной сети, чтобы сторонние разработчики могли принять в этом участие. Об этом сообщило агентство Reuters.

Опубликованные фрагменты кода связаны с рекомендательной системой социальной сети. Именно она отвечает за то, что пользователи видят в своих лентах.

Генеральный директор компании Илон Маск считает, что прозрачность кода побудит сторонних разработчиков улучшить алгоритм социальной сети. Алгоритмы должны повысить свою точность в определении подлинности контента, к которому получают доступ пользователи.

Илон Маск заявил в Twitter, что компания опубликует дополнительный исходный код позже.