 

“Подсиживал, и получилось”: изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале

01.04.2023, 13:40, Новости дня
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Иван Ургант, судя по всему, лишился последней надежды вернуться в кресло телеведущего шоу “Вечерний Ургант”. Задуматься об этом заставило видео, разлетевшееся накануне по Сети.

На ролике снята фура, обнаруженная автором возле одного из сочинских казино. Автомобиль был обтянут гигантским баннером, надпись на котором гласила “Вечерний Харламов. Скоро на всех экранах.”

Посмотрев это видео, многие решили, что изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале. Якобы продюсеры телеканала так хотели вновь запустить шоу, что предложили вести его не оскандалившемуся Ивану Урганту, а его коллеге Гарику Харламову.

“Схавал Урганта, подсиживал, и получилось”, “Ургант на ж**е волосы уже рвет”, “Ну наконец-то!”, “Теперь будет повод посмотреть первый канал”, “Ургант отстой. С Гариком будет весело, я бы смотрел”, – бросились пользователи Сети поздравлять Гарика Харламова.

К слову, в пресс-службу казино, возле которого и был найден грузовик,
по горячим следам обратились журналисты
. В заведении не стали отрицать сотрудничество с комиком, однако про запуск нового сезона шоу, а соответственно и замену Ивана Урганта Гариком Харламовым не смогли дать какой-либо информации.

Ровно также не смогла помочь агент Гарика Харламова. Женщина сообщила, что информацией, чтобы опровергнуть или подтвердить перезапуск шоу она не располагает. Таким образом, может оказаться, что замена Ивана Урганта Гариком Харламовым стала лишь первоапрельской шуткой.


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