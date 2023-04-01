 

Дочь Глюкозы подарила свой голос сказочной царевне

01.04.2023, 13:35, Разное
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Старшая дочь Натальи Чистяковой-Ионовой Лида уверенно идет по стопам своей мамы. 15-летняя девуша, выступающая под псевдонимом ray! — активно набирающая обороты артистка музыкального лейбла Illuminati Media Group. В преддверии своего альбома она выпустила сингл и видеоклип — “Ошибка природы”.

Новая песня исполнительницы — это захватывающая и эмоциональная история о жизненной силе, привлекающая внимание слушателей своей мощью и выразительностью. “Ошибка природы” стала саундтреком к анимационному фильму “Яга и книга заклинаний”, где ray! также приняла участие в озвучивании одной из главных героинь — Синеглазки.

Мультфильм, выход которого запланирован на 27 апреля, расскажет историю очаровательной рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, которой для настоящего колдовства не хватает Книги Заклинаний, похищенной у нее много лет назад злой колдуньей Белладонной. Синеглазка, царевна, обратившаяся за помощью к ней, становится настоящей сподвижницей Яги. Вместе им предстоит увлекательное путешествие, в котором они распутают злые чары и поквитаются с заклятым врагом.


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