42-летняя звезда “Счастливы вместе” Наталья Бочкарева стала мамой в третий раз

Нет, это не первоапрельская шутка, утверждает Наталья Бочкарева — накануне 42-летняя актриса в третий раз стала мамой. Подтверждение тому — снимок с выписки. На фото теперь уже многодетная мать Бочкарева позирует с букетом цветов и своим акушером-гинекологом. Малыш, пол которого не разглашается, предусмотрительно остался за кадром. Что, впрочем, не удивительно. Все 9 месяцев Наталья старалась не афишировать свое интересное положение, о беременности актрисы можно было догадаться лишь по свободным платьям, не акцентирующим внимание на заметно увеличившемся животике.

Плюс один! В нашей семье случалось долгожданное чудо! Признаюсь, шла я к этому достаточно долго, и когда уже отчаялась, в моей жизни появился замечательный человек, доктор, акушер-гинеколог Дарья Игоревна Суханова, которая вселила надежду и уверенность, что и после 40 все непременно может получиться, — написала в после Бочкарева, отметив, что работала практически до самых родов.

Малыш стал первым общим ребенком для Натальи и ее нового мужа Романа, с которым актриса тайно зарегистрировала отношения в 2020 году. У Бочкаревой также уже есть двое взрослых детей от адвоката Николая Борисова, за которым она была замужем с 2007 по 2014 год. Сын Иван появился на свет в год бракосочетания пары, а дочь Мария — в 2008.

Наталья Бочкарева с сыном… и с дочерью