Красная, желтая, голубая: самые модные цвета обуви на весну и правила сочетания нарядов с ней

В текущем весеннем сезоне в моду входит обувь ярких и насыщенных оттенков. В первую очередь можно выделить три актуальных цвета: желтый, голубой, красный (и его оттенки). В связи с этим сразу возникает вопрос: с чем сочетать столь яркие изделия, чтобы наряды не получились слишком пестрыми и безвкусными? Разбираем модные правила миксования яркой обуви с одеждой.

Ярко-красные (алые)

Ярко-красную обувь точно не следует сочетать с желтыми, зелеными, оранжевыми и другими яркими вещами. В противном случае образ получится чересчур кричащим и экстравагантным. Лучше всего отдать предпочтение одежде нейтральных или темных глубоких оттенков.

Простой пример: темно-синие джинсы и ярко-алые туфли. Они создают гармоничное сочетание. Яркая обувь не смотрится вызывающе или пафосно. Она становится акцентной в наряде и привносит свою изюминку. Не забываем о том, что верх тоже должен быть нейтральным. Это касается кофт, свитеров, верхней одежды. Вы можете надеть изделие с принтом, но не слишком крупным. Например, допускается узор в мелкий горошек на темном или черном фоне.

Розовые

Поскольку в моду вернулся стиль барбикор, актуальными стали и розовые вещи. Например, обувь. Как и в случае с любым ярким цветом, лучшим сочетанием станет одежда нейтральных неброских оттенков. Если с красным лучше смотрится темно-синий или черный, то с розовым — белый или кремовый. Розовые туфли в сочетании с белоснежными джинсами или брюками и кремовой футболкой создадут гармоничный ансамбль.

Другой вариант — это сочетать розовую обувь с вещами розового цвета, но разных оттенков для создания монохромного образа в стиле барбикор. Например, туфли могут быть насыщенного розового цвета, колготы — более бледного розового, а пальто — нежно-пудрового оттенка.

Если монохромные наряды вам не по душе, тогда используйте технику колор-блок. Суть заключается в том, чтобы смиксовать два ярких цвета. Например, розовый и оранжевый, розовый и фиолетовый, розовый и желтый и т. д. Других цветов и оттенков в контексте одного наряда, помимо двух, выбранных вами, быть не должно.

Оранжевые

Оранжевая обувь призвана для того, чтобы разбавить серый и скучный образ. Безусловно, в наряде она должна быть ключевым и центральным элементом. В связи с этим рекомендуется сочетать оранжевую обувь с бежевой, серой одеждой, вещами цвета хаки. Можно отдать предпочтение изделиям из синего или голубого денима.

Что касается черных вещей, то их сочетание с оранжевой обувью может напомнить Хэллоуин. Для нарядов не самый лучший микс. Если уж вы надели черные брюки с оранжевой обувью, тогда разбавьте эти цвета хотя бы синей джинсовой курткой.

Желтые

Ярко-желтый — это цвет солнца, поэтому он настолько актуален весной и летом. Сам по себе оттенок является насыщенным, поэтому уместнее всего сочетать его с нейтральной пастелью. Например, с пудрово-розовым, цветом слоновой кости, белым, бежевым и т. д.

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Есть негласное правило, с какими цветами лучше не миксовать желтый. Нельзя сказать, что речь идет о слишком строгих запретах. Но все же, если вы хотите избежать презентации безвкусного наряда, тогда откажитесь от сочетаний желтого с ярко-фиолетовым, кобальтово-синим и ярко-зеленым.

Салатовые

Элегантно и изысканно выглядит обувь салатового оттенка. Цвет может быть как бледноватым, так и насыщенным глубоким, в сторону неонового. Обувь пикантного лаймового цвета гармонично сочетается с другими оттенками зеленого, а также с синим цветом. Поэтому вы вполне можете миксовать любимые синие или голубые джинсы с салатовыми туфлями или кроссовками.

Необычным является микс салатового с коричневым или бежевым. В то же время фешен-эксперты допускают такую комбинацию при составлении сильных образов.

Но есть те оттенки, с которыми точно не стоит сочетать салатовую обувь. Речь идет о розовом и ярко-фиолетовым. В то же время самые экстравагантные и смелые модницы могут не бояться выражать свою индивидуальность посредством необычных и причудливых комбинаций. Ведь в первую очередь любой образ предназначен для самовыражения.

Голубые

Обувь белого и черного цветов традиционно считается универсальной, поскольку сочетается с одеждой любого оттенка. В текущем сезоне то же самое можно сказать о синей или голубой обуви. Она также гармонично смотрится с любыми вещами разнообразной цветовой гаммы.

Удачным является микс голубого или синего с хаки или коричневым. Такое сочетание лучше всего подходит для создания образов в повседневном или уличном стиле. Белый или кремовый в сочетании с голубым или синим — тоже замечательная идея. Розовый и синий — беспроигрышная, хоть и немного причудливая комбинация. Зато она прекрасно вписывается в концепцию барбикора с нотками преппи. Образы с подобным цветовым решением получаются легкими и воздушными, милыми и трогательными, чуточку инфантильными. Это прекрасная идея как для молодых девушек, но не самое лучшее решение для зрелых женщин.