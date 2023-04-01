Бюджет зарытый в «Силу Сибири»

В декабре 2019 года состоялось открытие магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай. Строительство обошлось в 1,1 трлн рублей.

Для понимания – это стоимость строительства 740 школ на 1000 мест каждая с нуля до ввода в эксплуатацию. Обратите внимание оплачивался проект из бюджета нашей с вами страны. Когда же строительство газопровода окупит себя?

«Сделка века»

Недавно Владимир Путин назвал строительство газопровода «Сила Сибири» сделкой века. По мнению президента, масштабы сотрудничества России и Китая превосходят все ожидания. И отношения с китайцами у нас замечательные!

В свете последних событий с обнищавшим из-за Европы «Газпромом», и непонятной ситуации с Индией, которая вроде как собралась соблюдать антироссийские санкции, продажа российского газа Китаю остается замечательным подспорьем для страны. Представляете, как рады в правительстве, что когда-то газопровод все-же построили? Именно поэтому российский президент так высоко ценит значение «Силы Сибири». И черт с ним, с потраченным миллиардом!

А давайте посмотрим на реальные цифры. Можно ли на самом деле назвать строительство «Силы Сибири» сделкой века?

Почем газ для Китая

Когда газопровод был в стадии строительства, предполагаемая стоимость газа для КНР должна была превысить 350 долларов за 1 тыс. куб. м. Именно такими были расчеты «Газпрома».

При этом ряд экспертов в сфере энергетики предполагали, что при стоимости газа ниже 400-450 долларов, весь масштабный проект окажется попросту убыточным.

Уже после открытия магистрали вдруг оказалось, что цена поставок российского газа в Китай и вовсе секретная информация. И уж точно простым гражданам её знать не обязательно!

Тем не менее китайская таможня данных о стоимости и количестве купленного газа не скрывала. Именно данные Генеральной администрации по таможне КНР позволили произвести расчеты:

– в 2021 году стоимость 1 тыс. куб. м составила от 121 до 196 долларов,

– в 2022 от 250 до 264 долларов за 1000 кубометров.

Цифры эти серьезно отличаются от тех, что были запланированы в момент строительства и открытия «Силы Сибири», не так ли? О какой же рентабельности можно говорить при таких расчетах?

Что с рентабельностью

В момент ввода газопровода в эксплуатацию оценить рентабельность проекта было достаточно сложно. Тем не менее умные люди еще тогда произвели нехитрые расчеты, и пришли к мнению, что процент рентабельности построенного газопровода будет не выше 12. Что значительно ниже, чем среднее значение рентабельности для российских компаний нефтегазового сектора.

Что еще более интересно, в 2017 году министр энергетики Новак заявил, что проект этот не является коммерческим, и рентабельность его будет нулевой. А по расчетам некоторых экспертов, «Сила Сибири» окупится году эдак в 2048… наверное.

Цена на газ напрямую завязана на стоимости нефти, и чтобы 1000 кубометров газа стоили так, как планировалось в 2019 году, цена на нефть должна быть не меньше 150 долларов. А сейчас установленный в США и Европе потолок цены – 60 долларов за баррель…

Так что пока китайцы качают российский газ явно в убыток нам и на радость себе, продолжая богатеть, пока нефтегазовая промышленность России несет всё большие убытки.

Но как говорится, на безрыбье и рак рыба… особенно с учетом того, что скоро Газпром начнет продавать газ своим же гражданам с огромной наценкой, чтобы хоть как-то возмещать потери в Индии и Европе.