Цукерберг нанял диджея, чтобы вернуть удаленных работников обратно

Компания Марка Цукерберга Meta (запрещенная в РФ за экстремизм и имеющая запрет на деятельность в России), наняла диджея для выступления в кафе штаб-квартиры в Менло-Парке. Об этом пишет The Information.

Руководители корпорации пытались убедить сотрудников, чтобы они не работали удаленно, а выходили в офис, расположенный в Калифорнии. Они ссылались на исследования, показывающие, что начинающие инженеры лучше работают очно, а не из дома. Кроме того, Цукерберг неоднократно предполагал, что компания может перейти на гибридные режимы работы. Он заявил, что Meta продолжит поддерживать удаленную работу, но проанализирует эффективность своих сотрудников и внесет коррективы в будущем.

Информацию о том, что диджей работает в штаб-квартире компании, рассказал один из его сотрудников. По его словам, это может оказаться дополнительным шагом в привлечении людей в офис.

Штаб-квартира Meta в Менло-Парке известна тем, что предлагает сотрудникам различные льготы. В их число входит медицинское и стоматологическое обслуживание на месте. После публикации этого материала представитель “Меты” опроверг утверждение о найме диджея в кафе.