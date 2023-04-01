 

Цукерберг нанял диджея, чтобы вернуть удаленных работников обратно

01.04.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Марка Цукерберга Meta (запрещенная в РФ за экстремизм и имеющая запрет на деятельность в России), наняла диджея для выступления в кафе штаб-квартиры в Менло-Парке. Об этом пишет The Information.

Руководители корпорации пытались убедить сотрудников, чтобы они не работали удаленно, а выходили в офис, расположенный в Калифорнии. Они ссылались на исследования, показывающие, что начинающие инженеры лучше работают очно, а не из дома. Кроме того, Цукерберг неоднократно предполагал, что компания может перейти на гибридные режимы работы. Он заявил, что Meta продолжит поддерживать удаленную работу, но проанализирует эффективность своих сотрудников и внесет коррективы в будущем.

Информацию о том, что диджей работает в штаб-квартире компании, рассказал один из его сотрудников. По его словам, это может оказаться дополнительным шагом в привлечении людей в офис.

Штаб-квартира Meta в Менло-Парке известна тем, что предлагает сотрудникам различные льготы. В их число входит медицинское и стоматологическое обслуживание на месте. После публикации этого материала представитель “Меты” опроверг утверждение о найме диджея в кафе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01.22 / Жерар Депардье воспользуется программой по возврату россиян-эмигрантов на Родину

07.10.22 / В Москве построили около 400 тысяч квадратных метров жилья по реновации с начала 2022 года

12.04.22 / Иоанна Лествичник: народные приметы 12 апреля

02.08.21 / Кейт Мосс и близкий друг Беллы Хадид проводят время вместе на Ибице

20.10.21 / Женщину, заказавшую службу за здравие Навального в Главном храме Вооруженных сил, объявили в федеральный розыск

02.07.22 / Мнение: Теперь – во все дыры!

19.08.22 / В Москве загорелась квартира на улице Берзарина

11.06.22 / Мнение: Доллар – 56

02.12.21 / Мнение: Сессия ВОЗ

15.01.23 / Мнение: Искушение хорошего Хабенского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика