 

Российский вуз запретил студенткам посещать занятия без эпиляции

01.04.2023, 12:33, Разное
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Гуманитарный университет профсоюзов в Санкт-Петербурге (СПбГУП) запретил студенткам появляться на парах с небритыми ногами.

Эпиляция – это крайне важная процедура, отражающая к тому же вкусы будущих работодателей, сообщили в учебном заведении. Администрация СПбГУП ввела также запрет на клетчатую одежду, кеды, босоножки и длинные ногти.

– Заметим только, что введенные нами правила вписываются в действующее законодательство России, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП. К тому же они устраивают работодателей, — заявили представители вуза.

Полтора года назад студентка этого же вуза упала в обморок после встречи с ректором. Тогда в университете заявили, что «обморок студентки был инсценирован группой актеров-третьекурсников, уличённых в передаче денег своим преподавателям».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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