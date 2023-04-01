Что на самом деле происходит в отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари — версия инсайдеров

К личной жизни Бритни Спирс в последнее время приковано особое внимание. После многозначительных рассуждений певицы в соцсетях о том, что до брака с Сэмом Асгари, было лучше, Бритни сняла обручальное кольцо и укатила отдыхать на Гавайи. И не одна, а с мужчиной — своим давним приятелем, менеджером Кейдом Хадсоном. Из жаркой страны Спирс шлет не менее жаркие приветы своим подписчикам, и, уверены в Сети, своему пока еще мужу.

Накануне Бритни опубликовала видео, где в крошечном мини-бикини танцует с Хадсоном, а тот шлепает ее по ягодицам. На утро Бритни, конечно, удалила провокационное видео, но оно уже успело разлететься по пабликам. И наверняка дошло до мужа поп-звезды Сэма Асгари. Сам он пока никак не отреагировал на выходку Бритни. И это вызвало у поклонников еще больше вопросов на счет их отношений. Ситуацию прояснили инсайдеры из числа близких друзей пары.

Информаторы Daily Mail утверждают, что переживать за супругов не стоит.

У них все хорошо. Просто Сэм работает над проектом, а она в отпуске с Кейдом, близким другом их обоих.

Бритни Спирс и Кейд Хадсон

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне прошлого года. На празднике присутствовали звездные друзья певицы, в том числе Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Селена Гомес и другие, а свадебное платье для Бритни сшила ее подруга Донателла Версаче.

Ранее журналистам стало известно о том, что близкие певицы объединились и планировали попробовать положить певицу в больницу на лечение. Ее состояние в последнее время вызывает тревогу и у них, и у поклонников звезды. По мнению близких, Бритни злоупотребляет психоактивными веществами, из-за которых ее состояние “выходит из-под контроля”. При этом она не принимает назначенные ей лекарства, которые могут его стабилизировать. Сделать этого, однако, не получилось — в СМИ сообщили, что Бритни Спирс узнала о намерениях близких и устроила скандал.