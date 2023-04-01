Сабо станут самой модной обувью весны и лета: идеи стильных современных образов с ними

Всплеск популярности сабо наблюдался на протяжении десятилетий. Первая «волна» прокатилась в семидесятые годы, после чего о такой обуви забыли. Второй всплеск наблюдался в девяностые и начале нулевых. И вот сейчас, спустя двадцать лет, сабо опять входят в моду.

Разбираемся, с чем их лучше всего сочетать, и вдохновляемся эффектными образами.

С цветочным платьем

С приходом весны так и хочется создавать милые романтичные образы. Вот почему актуальными становятся изделия с цветочным принтом. Например, короткое платье А-силуэта с рюшами и воланами. Оно прекрасно сочетается с сабо. Только постарайтесь подобрать одежду и обувь приблизительно в одной цветовой гамме, чтобы образ получился органичным. Все оттенки коричневого, красного, розового, желтого будут весьма уместны для весенних нарядов.

С платьем макси

И сабо, и платье макси — ретротренды девяностых годов. Почему бы не совместить сразу два этих элемента для презентации стильного лука? Длинное платье прямого кроя (не слишком облегающее) прекрасно миксуется с чуть грубоватыми сабо на тракторной подошве. Такая обувь станет замечательной альтернативой к макси-платью вместо кед или кроссовок.

Подобная идея особенно актуальна для миниатюрных девушек, которые хотят казаться выше и стройнее. Дополните лук стильной сумочкой. Пусть по цвету аксессуар сочетается с обувью. Сейчас в моде вязаные сумочки. Такие изделия привнесут нотку бохо в любой ваш образ.

С одеждой из денима

В этом году в моде любая одежда из денима. Это и юбки, и сарафаны, и платья, и, конечно, вневременные джинсы. Вещи из такого материала можно смело сочетать с сабо для создания красивых нарядов в уличном или повседневном стиле.

Оригинальная идея — это включить в один образ джинсовое платье и сабо с велюровым или замшевым покрытием. Вещи из материалов разных текстур сделают ваш лук более оригинальным и изысканным.

С мини-юбкой

Мини-юбки — еще один тренд, вернувшийся к нам из девяностых и начала нулевых. Теперь у модниц вновь есть возможность продемонстрировать стройные ножки. При создании луков с ультракороткими юбками нужно придерживаться одного правила: не сочетать их с верхом с глубоким декольте. Отдавайте предпочтение кофтам с круглыми вырезами или под горло. Дополните ансамбль стильными сабо на массивной подошве либо на платформе и толстых каблуках.

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В стиле семидесятых годов

С помощью сабо можно создать эффектный образ в стиле ретро, включив в лук другие «устаревшие» изделия. Например, это может трапециевидная юбка из замши и свитер с этническим орнаментом. Поиграйте с цветовой гаммой, сочетая разные оттенки. Например, это может быть бордовый, синий или голубой и коричневый. Отдайте предпочтение кожаным сабо, если хотите сохранить эстетику ретро.

С брюками из льняной ткани

Вещи из натуральных материалов становятся все более актуальными с каждым сезоном. Что может быть лучше, чем сочетать несколько изделий из таких материалов в контексте одного лука? Например, льняные штаны и кожаные сабо. Экстремальный вариант — это классические сабо на деревянной танкетке.

Яркие цвета и экологичные ткани — вот что будет изюминкой подобных образов.

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С джинсами прямого кроя

Если вы хотите казаться выше и стройнее, тогда вам точно придется по душе данная идея. Суть заключается в том, чтобы сочетать укороченные джинсы прямого кроя с высокой посадкой и сабо на высокой платформе. Дополните образ укороченным топом или майкой. В прохладную погоду можно сверху набросить кардиган.

Можете придерживаться нейтральной цветовой гаммы, если нет желания презентовать яркий экстравагантный образ. Синие или голубые джинсы гармонично смотрятся с белыми или коричневыми сабо.

С кожаными штанами

Вдохновляйтесь эстетикой девяностых, черпая вдохновение у таких знаменитостей, как Наоми Кэмпбелл, Тайра Бэнкс, Гвинет Пэлтроу. Изучите их аутфиты тех времен, чтобы увидеть эффектные образы. Одна из идей сохранить концепция той эпохи — это сочетать сабо на платформе и каблуке с кожаными штанами. Аксессуары тоже имеют значение. В данном случае уместен будет не рюкзак и не тоут, а сумочка «под крокодила».

Если хочется вписать элемент стиля барбикор (еще одна отсылка к девяностым), тогда включите в наряд вещи розового цвета. Это может быть обувь, которая станет акцентным элементос в вашем образе.

С футболкой с принтом

Создать молодежный образ с эстетикой частично рока, а частично хиппи можно, если включить в наряд футболку с принтом. Лучше всего, если на изделии будет надпись: это может быть фраза на любом языке, название любимой музыкальной группы, но только не логотип известного бренда.

Сочетайте такую футболку с черными джинсами с высокой талией и сабо. Если хотите сделать образ более неформальным, брутальным, рокерским, тогда рассмотрите брюки прямого кроя из кожи. Добавьте металлических элементов: например, цепочек, браслетов. Рюкзак черного цвета с металлическими шипами, как и чокер, эффектно дополнят наряд.