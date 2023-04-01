Самой модной обувью этого лета станут классические рыбацкие сандалии: как и с чем их носить

Из сезона в сезон мы наблюдаем возвращение классики в фэшн-индустрии. В моду опять входят пышные прически с начесами, выразительные стрелки в макияже, стиль ретро в одежде. Один из вернувшихся трендов — это рыбацкие сандалии. Кто бы мог подумать, что они вновь станут акцентным элементом в женском гардеробе.

Данный вид обуви является довольно специфическим, поэтому некоторые модницы задаются вопросом, с чем носить такие сандалии. Вдохновляемся эффектными идеями.

В стиле барбикор

На весну хорошее решение — это создать яркий образ в стиле барбикор. Для этого сочетайте широкие синие джинсы с высокой посадкой с розовыми рыбацкими сандалиями на каблуках и с розовой кофточкой из полупрозрачного материала. У вас получится романтичный милый образ.

Еще один вариант лука в стиле барбикор — это розовое платье с рюшами и коричневая или черная обувь.

В спортивном стиле

Рыбацкие сандалии — это в первую очередь о комфорте. В такой обуви вы точно не почувствуете усталости в ногах. Рыбацкие сандалии прекрасно сочетаются со спортивными штанами, топами. Тогда получаются прекрасные образы в спортивном стиле.

Повседневные наряды

Для создания образов в повседневном стиле можете сочетать сандалии с любимыми джинсами. Добавьте футболку или свитер — и у вас получится красивый и одновременно удобный наряд. На весну и лето можно рассмотреть вариант укороченных штанов. Сандалии станут прекрасной альтернативой кедам или кроссовкам.

Можно рассмотреть вариант лука из длинного сарафана и рыбацких сандалий. Если платье на бретелях, тогда под низ разрешается надеть футболку. Это оригинальная идея для тех девушек, которым импонируют многослойные образы. Для создания жизнеутверждающих луков используйте одежду ярких оттенков.

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Рыбацкие сандалии и шорты — это вневременная классика. Это очень удобный наряд как для отдыха, путешествий, даже походов. Шорты цвета хаки в сочетании с коричневой обувью создадут гармоничный ансамбль.

Рыбацкие сандалии также можно сочетать с платьями, как длинными, так и короткими. В весенне-летнем сезоне особенно уместна одежда с цветочным принтом.

Еще один удачный образ — это широкие джинсы, рубашка с отложным воротником оверсайз и белые сандалии. В таком наряде можно отправляться в магазин, на прогулку, на встречу с друзьями. Одежда не будет стеснять движений, благодаря чему вы будете себя чувствовать максимально комфортно.

Офисный кэжуал

Удобные рыбацкие сандалии прекрасно вписываются в эстетику стиля офисный кэжуал. Это когда образы получаются формальными, но не слишком строгими.

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Простой пример — это черные брюки по типу слоучей, белоснежная майка или футболка без рисунка и черные сандалии.

В более прохладную погоду можно сочетать длинные широкие брюки и теплый свитер оверсайз. Свитер, кстати, лучше заправить в штаны (они должны обязательно быть с высокой посадкой). Рыбацкие сандалии гармонично дополнят лук.

Эту же обувь также можно сочетать с брючными костюмами. Такой вариант точно понравится высоким девушкам, которые избегают носить обувь на каблуках. Костюм не должен быть тесным и облегающим фигуру. Отдавайте предпочтение комплекту, состоящему из широких брюк и пиджака оверсайз.

Для повседневной носки или на работу, если это позволяет дресс-код, можете надеть костюм из вельвета. Если он будет цвета хаки в коричнево-зеленых тонах, тогда прекрасно будет смотреться с черными или коричневыми сандалиями.

Для дам элегантного возраста

Новые тренды предназначены для представительниц прекрасного пола любого возраста, а не только для молодежи. Женщины постарше могут создавать с рыбацкими сандалиями стильные и гармоничные образы.

Например, можно сочетать такую обувь с юбками длины миди трапециевидной формы. Изделие с высокой посадкой поможет скрыть живот. Уместна будет плиссированная юбка. Ее можно сочетать либо с укороченной футболкой, либо заправить кофту в юбку, чтобы избежать концепции «бабушкиного» стиля.

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Также можно сочетать рыбацкие сандалии с платьем миди свободного кроя. Если набросить сверху яркую рубашку оверсайз в мужском стиле, то наряд получится весьма стильным и современным.

Блестящие сандалии

Нельзя не отметить актуальный дизайн рыбацких сандалий. Речь идет о блестящей обуви с оттенком металлик. Она может быть любого цвета: серебристого, золотистого, фиолетового и т. д. Такие сандалии очевидно призваны для того, чтобы привлекать к себе внимание и быть акцентной деталью в образе. Соответственно, обувь следует открывать и сочетать ее с одеждой, которая не закрывает стопы и лодыжки. Это могут быть укороченные джинсы или брюки, платья или юбки.

Наряды с блестящими рыбацкими сандалиями можно дополнять стильным аксессуарами. Например, украшениями в виде цепочек, браслетов, которые по цвету будут сочетаться с обувью. Скажем, если у вас серебристые сандалии, тогда уместно подобрать украшения из серебра или с металлическими вставками.