Маск ожидает “великой расплаты” из-за низкой рождаемости

Миллиардер Илон Маск считает, что низкая рождаемость приведет к “великой расплате”. Он прокомментировал публикацию Reuters, заявив, что основной целевой фонд системы социального обеспечения США иссякнет к 2033 году.

Это произойдет на целый год раньше, чем ожидалось. Низкая рождаемость принесет огромную отдачу. Маск отметил, что Япония является хорошим индикатором.

По данным The Associated Press, население США выросло. Во многом это произошло благодаря иммиграции – более 1 000 000 человек прибыли из-за рубежа (+168% по сравнению с 2021 годом). Впервые за семь лет в 2022 году увеличилось количество рожденных детей.

Впервые в Японии с 1899 года – менее 800 000. Ситуация была признана властями критической. С 1973 года рождаемость в стране падает.