Пришелец-гном в канаве деревню ту прославил

Небольшая боливийская деревня стала главной новостью после находки в канаве мертвого инопланетянина, к удивлению жителей, бесследно исчезнувшего. Прямо-таки загадочным образом.

Странный инцидент произошел в небольшом боливийском городке Уарина, Ла-Пас. Об этом местечке, практически деревне, мало что известно, разве что тот факт, что в последний раз тамошнее население, составляющее 1300 человек, было подсчитано в 2001 году, то бишь в начале тысячелетия.

Однако сейчас деревня попала в заголовки газет благодаря весьма загадочной встрече с НЛО и телом погибшего пришельца. В начале марта местные жители сделали снимки якобы умершего инопланетянина, лежащего в канаве и исчезнувшего буквально в следующую минуту — не иначе как ждал, пока свидетели происшествия его запечатлеют. Остается неясным, убрал ли труп подлый авантюрист или инопланетные приятели телепортировали его на борт своего НЛО перед отправлением в межгалактическое путешествие.

А ведь за две ночи до появления в канаве мертвого инопланетянина жители сняли на видео жуткий зеленый свет в ночном небе, который, по их мнению, был космическим кораблем пришельцев. К тому же они стали свидетелями многочисленных фигур, бегающих по темным улицам. По словам очевидцев, таинственные существа были очень маленькими, прямо как гномы. Местная жительница Рита Маркес поведала новостным агентствам:

«Это были миниатюрные существа, как те маленькие человечки, которые появляются у детей».

Еще один наблюдатель уточнил:

«Когда мы подошли ближе, то увидели, что это был инопланетянин».

Ну а эксперт по НЛО Хуан Карлос Алиага разъяснил:

«Они прислали мне фотографии существа, свернувшегося калачиком. Не было возможности провести более подробное расследование, но это заставит нас обратить внимание на то, что, возможно, будет найдено небольшое кладбище таких существ, если это существо умерло».

Алиага добавил, что «жители все об этом знают» и сказал, что займется этим вопросом. Кроме того, маленький городок посетил представитель регионального туризма с миссией по установлению фактов и пообещал, что власти проведут расследование. Интересно знать, чего: прибытия инопланетян или кражи трупика пришельца?

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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