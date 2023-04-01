 

В честь Нового года в Индии устроили праздничную битву коровьим навозом

01.04.2023, 10:33, Разное
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Жители индийской деревни Каируппала устроили битву увесистыми снарядами из коровьего навоза.

Mероприятие было приурочено к наступлению Нового года по индуистскому календарю.

Участники поделились на две группы. Многие во время эпического сражения получили травмы. Однако это лишь раззадорило бойцов – по преданию разбитые лбы принесут жителям деревень удачу, процветание, а также проливные дожди, которые нужны для сельского хозяйства.

Битва коровьяком проводится в честь брака между богом Шивы и богини Бхадракали. Победителей и проигравших в ней нет, поэтому сражение всегда заканчивается песнями и танцами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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