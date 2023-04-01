В честь Нового года в Индии устроили праздничную битву коровьим навозом
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Жители индийской деревни Каируппала устроили битву увесистыми снарядами из коровьего навоза.
Mероприятие было приурочено к наступлению Нового года по индуистскому календарю.
Участники поделились на две группы. Многие во время эпического сражения получили травмы. Однако это лишь раззадорило бойцов – по преданию разбитые лбы принесут жителям деревень удачу, процветание, а также проливные дожди, которые нужны для сельского хозяйства.
Битва коровьяком проводится в честь брака между богом Шивы и богини Бхадракали. Победителей и проигравших в ней нет, поэтому сражение всегда заканчивается песнями и танцами.
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