Чтобы победить босса в ремейке Resident Evil 4, игроку нужно было иметь два яйца

Шарон “Larxa”, стримерша, нашла способ, используя всего два куриных яйца, победить одного босса в ремейке Resident Evil 4.

Сюжет игры гласит, что игрок должен остановить Рамона Салазара во время прохождения замка. Он является одним из антагонистов игры Resident Evil 4, а также ремейка. Чтобы победить антагониста Леона Кеннеди, злодей сливается с паразитом Лас-Плагас и превращается в огромного мощного монстра.

Ларкс узнает, что у Салазара, монстра, аллергическая реакция. Такой же аллергией страдает и смотритель замка. Даже на самых сложных уровнях сложности для победы над боссом достаточно двух золотых яиц. Стример обнаружил этот трюк случайно во время одного из стримов своей игры. Каждое яйцо наносит около 70% урона.

Эта способность является подсказкой в игре. Игрок также может найти золотое яйцо в троне замка, вместе с дополнительным квестом, в котором вас попросят испортить портрет смотрителя замка.

Resident Evil 4 вышла 24 марта на PC, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Хакер Императрица сделала объявление несколькими днями позже, чтобы собрать средства на взлом. Уже сейчас она взломала антипиратскую систему Denuvo в игре Hogwarts Legacy.