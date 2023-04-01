 

Samsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов

01.04.2023, 10:05, Новости дня
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Samsung, южнокорейская компания по производству смартфонов, смогла вернуть себе лидерство на мировых рынках смартфонов. Об этом пишет Business Korea.

Apple доминировал на рынке в течение многих месяцев, а Samsung был лидером только в феврале. Однако новые телефоны Samsung Galaxy S23 позволили им вновь выйти на первое место. В настоящее время Samsung занимает 21,1 процента, Apple – 20,2 процента. Третье, четвертое и пятое места заняли Oppo (8,9%), Vivo (8,2%) и Xiaomi (11,5%).

В феврале 2023 года в мире было продано 89,6 млн. смартфонов. Это на 10% больше, чем в январе, и на 15% меньше, чем в прошлом году.

1 февраля 2023 года на презентации Galaxy Unpacked публике была представлена линейка Galaxy S23. Затем она была выпущена 17 февраля. Тремя моделями стали Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra.


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