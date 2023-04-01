Samsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов

Samsung, южнокорейская компания по производству смартфонов, смогла вернуть себе лидерство на мировых рынках смартфонов. Об этом пишет Business Korea.

Apple доминировал на рынке в течение многих месяцев, а Samsung был лидером только в феврале. Однако новые телефоны Samsung Galaxy S23 позволили им вновь выйти на первое место. В настоящее время Samsung занимает 21,1 процента, Apple – 20,2 процента. Третье, четвертое и пятое места заняли Oppo (8,9%), Vivo (8,2%) и Xiaomi (11,5%).

В феврале 2023 года в мире было продано 89,6 млн. смартфонов. Это на 10% больше, чем в январе, и на 15% меньше, чем в прошлом году.

1 февраля 2023 года на презентации Galaxy Unpacked публике была представлена линейка Galaxy S23. Затем она была выпущена 17 февраля. Тремя моделями стали Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra.