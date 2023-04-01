 

Съедобные яйца Фаберже и не только — кондитеры Брюсселя снова удивили публику

01.04.2023, 9:20, Новости дня
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Двадцать лучших бельгийских кондитеров представили коллекцию уникальных пасхальных творений из шоколада. Как передаёт NTD, в шикарном брюссельском отеле на постаментах, достойных художественного музея, выставили инкрустированное драгоценными камнями яйцо Фаберже и статую моаи с острова Пасхи. А удостоенный наград шоколадный мастер Фредерик Блондель создал яйцо внутри яйца и украсил всё это картами мира.

Двадцать лучших бельгийских шоколатье представили коллекцию уникальных пасхальных творений. Здесь и инкрустированное драгоценными камнями яйцо Фаберже, и статуя моаи с острова Пасхи.

Яйца высотой 50—60 сантиметров — все съедобные, но не для продажи. Их выставили на постаментах, достойных художественного музея, в шикарном брюссельском отеле.

Здесь можно не только посмотреть на сами творения, но и познакомиться с мастерами шоколадного дела.

Британцу Майклу Льюису-Андерсону понадобился всего день, чтобы из 45 килограммов шоколада создать своё королевское синее яйцо в стиле Фаберже.

МАЙКЛ ЛЬЮИС-АНДЕРСОН, шоколатье: На самом деле, оно довольно тяжёлое. Страшновато было его транспортировать. Например, когда оно подпрыгивало, то не хотелось, чтобы произошёл эффект Пизанской башни, чтобы оно развалилось в Брюсселе.

А удостоенный наград шоколадный мастер Фредерик Блондель создал яйцо внутри яйца и украсил всё это картами мира. На творение его вдохновила тема климата.

ФРЕДЕРИК БЛОНДЕЛЬ, шоколатье: Мы хотели представить мир. Думаю, что это важный факт сегодня, учитывая всё, что происходит. Мы должны позаботиться о нашем мире.

МАРК ДЮКОБУ, организатор выставки: Мы хотели собрать вместе шоколатье и кондитеров, пригласили 20 из них для этого первого в своём роде мероприятия. Эти люди увлечены искусством и делятся своим опытом.

Выставка будет продолжаться в отеле до Пасхи.

Дата выхода в эфир 31 марта 2023 года.


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