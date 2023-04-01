 

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3 процента

01.04.2023, 8:27, Новости дня
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С 1 апреля социальные пенсии в РФ будут увеличены на 3,3%. Общая индексация за 2022 год составит 13,6% с учетом июньского повышения 2022 года.

Право на получение социальных пенсий имеют россияне, не имеющие достаточного трудового стажа. Пенсию также могут получить люди, потерявшие кормильца, или инвалиды. Социальные пенсии традиционно индексируются 1 апреля каждого года. Однако в связи с высоким уровнем инфляции в 2022 году индексация проводилась в два этапа. В июне 2022 года индексация была завершена. Размер социальной пенсии был увеличен на 10%.

В 2021 году уровень индексации составил 8,6%.Для расчета размера индексации используется темп роста за последний год прожиточного минимума пенсионера. На сайте Социального фонда РФ указано, что ежемесячный размер социальной пенсии варьируется от 6,1 до 17,2 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.


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