 

Асфальт с ароматом клубники положили в Ленинградской области

01.04.2023, 8:33, Разное
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Асфальтобетонное покрытие с запахом клубники уложили во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе дорожного комитета.

700 метров асфальта с ягодным ароматом были уложены на 19-километровом участке трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова. Ранее сделать дорогу с запахом предложила подрядная организация, она разработала ароматизированный асфальт.

Подчёркивается, наличие клубничного аромата на качество асфальтобетонной смеси никак не влияет. Дорожники надеются, что новое покрытие поможет решить проблему неприятного запаха на улицах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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