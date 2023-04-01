«Вторжение России в Украину отбросило нас в архаическую эпоху» – Верховный комиссар ООН

Вторжение России в Украину отбросило нас в архаические времена, когда совершались нападения на соседние страны и отбирались территории, когда искажалась реальность, отрицалась идентичность сообществ и их история.

С таких слов начал свое выступление в Совете ООН по правам человека Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк. Он заявил, что у этой войны нет никаких причин, и призвал «прекратить безумие».

Устав ООН, как сказал Фолькер Тюрк, был призван не допустить такого «атавистического подхода». Но реальность такова, что сегодня Украина борется за свое выживание.

Уже 13 месяцев Россия ведет войну против Украины, в ходе которой совершаются грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права. С немыслимыми страданиями и лишениями сталкиваются все жители Украины. Последствия этой войны ощущает весь мир.

«У этой войны нет никаких причин. Необходимо прекратить это безумие и достичь мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом», – подчеркнул Фолькер Тюрк на заседании по Украине, которое было проведено в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в период с 24 февраля 2022 года в результате полномасштабного вторжения России в Украину 8400 мирных жителей погибли и 14 тысяч получили ранения. Но эти цифры, как сказал главный правозащитник ООН, лишь верхушка айсберга. Большинство пострадавших – жертвы применения российскими войсками крупнокалиберных взрывных устройств в жилых кварталах.

Верховный комиссар доложил членам Совета о том, что на оккупированных территориях Украины эксперты ООН задокументировали суммарные казни и целенаправленные нападения на мирных жителей со стороны российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп, таких как группа Вагнера.

«В ходе интервью с 89 гражданскими лицами, которые были освобождены из-под стражи, выяснилось, что 91 процент из них подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны российского персонала, в том числе – различным формам сексуального насилия. Среди жертв насильственного исчезновения было пять мальчиков, одному из них было всего 14 лет. Все пятеро этих детей подвергались пыткам или жестокому обращению», – рассказал Верховный комиссар членам Совета ООН по правам человека.

По его словам, из 109 задокументированных случаев сексуального насилия со стороны «российского персонала» большая часть была совершена в местах лишения свободы. Другие, в том числе изнасилования женщин, были задокументированы в районах, контролируемых российскими войсками. Три жертвы изнасилования – девушки в возрасте до 18 лет.

За тот же период сотрудники Управления ООН по правам человека зафиксировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний, к которым причастны украинские силовые структуры. Из 73 опрошенных Управлением ООН по правам человека жертв 53 процента сказали, что подвергались пыткам или жестокому обращению. Зарегистрировано 24 случая сексуального насилия, совершенного «украинским персоналом». Большинство из этих преступлений были совершены на начальных этапах задержания.

В докладах ООН задокументирована информация о том, что украинские мирные жители перебрасывались на оккупированную территорию или в Российскую Федерацию. Среди них были дети и взрослые, находившиеся в социальных учреждениях, а также дети без сопровождения взрослых, проживавшие в районах Украины, оккупированных или временно контролируемых российскими войсками. Эти перемещения, как сказал Верховный комиссар, могут быть квалифицированы как нарушения статьи 49 четвертой Женевской конвенции.

«Две недели назад Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине в ужасающих подробностях сообщила этому Совету о серьезных нарушениях международного права, выявленных ею за последний год, включая военные преступления и даже возможные преступления против человечности. Совету также известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест за предполагаемые военные преступления, связанные с незаконной депортацией и передачей украинских детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию», – напомнил главный правозащитник ООН.

Он подчеркнул, что его сотрудники опросили уже более 400 военнопленных с обеих сторон. «Украина, к ее чести, предоставила беспрепятственный и конфиденциальный доступ к местам интернирования. Российская Федерация, со своей стороны, не предоставила нам доступ, несмотря на многочисленные просьбы. В этой связи интервью с украинскими военнопленными могли быть проведены только после их освобождения. Такое отсутствие доступа говорит о том, что не следует сравнивать число дел с одной и с другой стороны», – сообщил Верховный комиссар.

По его словам, более 90 процентов украинских военнопленных, опрошенных его Управлением, заявили, что они подвергались пыткам или жестокому обращению, особенно в пенитенциарных учреждениях, в том числе посредством так называемых – «приветственных избиений» по прибытии, а также частым актам пыток во время содержания под стражей.

«Мы зафиксировали гибель пяти заключенных военнопленных от ран, полученных во время пыток. Крайне неадекватной были еда и доступ к медицинской помощи. Очень важно, чтобы международные наблюдатели и сотрудники нашей мониторинговой миссии по правам человека в Украине имели беспрепятственный доступ ко всем лицам, задержанным российскими войсками» – подчеркнул Верховный комиссар.

По его словам, почти половина опрошенных российских военнопленных заявили, что также подвергались пыткам или жестокому обращению. Согласно сообщениям, большинство этих актов пыток имели место вскоре после задержания. «Мы не обнаружили признаков систематического жестокого обращения в местах постоянного интернирования», – сообщил Фолькер Тюрк.

Он рассказал членам Совета о «массовой казни российскими военнопленными украинских военнопленных вскоре после их захвата, при этом один из казненных был сильно изуродован перед тем, как был убит». По словам Верховного комиссара, украинские военнопленные, захваченные во время боя, часто подвергались пыткам или жестокому обращению. По крайней мере один такой военнопленный умер через несколько часов после пыток.

«Мы продолжаем собирать и анализировать информацию об ужасающем происшествии в Еленовке в июле 2022 года, в результате которого погибли не менее 50 украинских военнопленных», – сообщил главный правозащитник ООН.

Он рассказал, что в ООН задокументировали «суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и не принимавших участия в бое военнослужащих сразу после их захвата». «Мы знаем, что украинские власти проводят расследования, но на сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо судебных преследованиях», – отметил Фолькер Тюрк.

Все эти грубейшие нарушения прав человека, по словам Верховного комиссара, недопустимы. Главный правозащитник ООН напомнил, что международное гуманитарное право закрепляет основные ценности, которые в самых тяжелых обстоятельствах призваны обеспечить защиту человечности.

«Даже в условиях кровопролитной войны нормы международного гуманитарного права, особенно те, которые защищают жизнь и достоинство гражданских лиц, раненных и больных солдат, а также военнопленных, должны соблюдаться», – напомнил Верховный комиссар ООН. Он добавил, что никто не может быть вне этих законов, и никто не имеет права совершать нападения на гражданских лиц и важные объекты гражданской инфраструктуры.

Фолькер Тюрк подчеркнул, что международное право запрещает умышленно убивать или калечить противника, сдавшегося в плен или раненного. Он призвал соблюдать права военнопленных, а также отказаться от использования оружия или тактики ведения боевых действий, которые ведут к страданиям и гибели людей.

Верховный комиссар ООН заявил, что нельзя закрывать глаза на страдания в Украине, где в ходе войны, развязанной Россией, погибли и ранены тысячи людей, где дети растут в страхе, где население не получает медицинскую помощь, где совершаются немыслимые преступления.

«Я никогда не забуду фотографию умирающей беременной женщины, которую выносят на носилках из разбомбленного мариупольского роддома в марте 2022 года», – заявил Фолькер Тюрк. Он подчеркнул, что все жертвы войны имеют право на правосудие и на справедливый мир.

Верховный комиссар пообещал, что его Управление и команды экспертов ООН будут отслеживать, документировать и сообщать о реальности, с которой сталкиваются сотни тысяч людей в Украине.

Подчеркнув, что война России против Украины – потрясение для всего мира, Верховный комиссар напомнил о резком росте цен на продовольствие, энергию, удобрения и другие товары первой необходимости, что привело к росту напряженности и неравенства во всех регионах. Сегодня во всем мире более 71 миллиона человек оказались за чертой бедности.

В этой связи главный правозащитник ООН отметил важность Черноморской инициативы по зерну и призвал продлить ее срок действия после мая 2023 года – когда истекает ее мандат.

Верховный комиссар напомнил о сопряженной с войной ядерной угрозе, которая исходит из ситуации вокруг атомной электростанции в Запорожье.

Главный правозащитник ООН подчеркнул, что развязанная Россией разрушительная война отвлекает весь мир от решения целого ряда проблем, в том числе связанных с выживанием всего человечества.