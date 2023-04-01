Мнение: О причине, по которой Россию не победить! Никому и никогда?

А правда, кто-то сомневается в том, что Россию победить невозможно?

А после вот такого?

Одна весьма солидная организация, вроде бы даже связанная с нынешним министром обороны Сергеем Шойгу, как говорят источники, получила «изумительное» предписание городских властей об устранении нарушений… в сфере инклюзивности. Это когда вход «неправильно» оборудован — пандуса нет, кнопка вызова персонала отсутствует, ступеньки «не той крутизны» и т.п.

Ну прекрасно, что неприкасаемых нет даже в такое время, правда ведь?

Да, но есть нюанс…

Потому что речь вот о таких входах.

Но ведь формально же — всё по закону?

Кстати, как сообщил ещё один источник, в числе первых на мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Нижнем Тагиле (он на фото)… пришла #женщина, у которой не было необходимого образования. Ей предложили прийти вечером для более подробного разговора.

В общем, #Россия — это не страна, не #государство и даже не территория. Россия — это и #жизнь, и судьба, и #диагноз…

И кто-то ещё может всерьёз надеяться её победить?

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