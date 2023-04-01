“О, картошечка!”: рецепт блюда из фильма “Джентльмены удачи”

Юморная сцена из фильма “Джентльмены удачи”, где

артисты уплетают корнеплоды за обе щеки, заслуженно получила всенародную

любовь. Помимо эпичного сюжета, редкой харизмы и мастерства актеров, свою лепту

внесла картошка. Рецепт этого вкусного и простого блюда для вас подготовили

“Дни.ру”.

Такая незамысловатая и сытная пища веками не теряет своей

актуальности. Появление картофеля на столах россиян связана с целой историей. В

России он появился с подачи Петра I, но первое время использовался лишь в лекарственных целях.

Теперь же эти питательные корнеплоды входят в рацион миллионов россиян.

В фильме “Джентльмены удачи” фигурирует отварная картошка

в кожуре, то есть “в мундире”. Это народное понятие зародилось в

русской армии при Суворове, когда у солдат в походах не было ножей для чистки

овоща. Итак, перейдем к рецепту.

Ингредиенты просты — картофель, вода и соль. В ходе

приготовления нам понадобятся кастрюля, зубочистка и плита. Пошаговая

инструкция — к вашим услугам.

Шаг 1: отмойте сырой картофель от земли, проткните клубни в

нескольких местах зубочисткой, чтобы кожица не лопалась при высокой

температуре.

Шаг 2: наполните холодной водой кастрюлю, погрузите в нее

картофель и подсолите. Оптимально — половина столовой ложки на литр воды, но

это дело вкуса. Очевидно, герои фильма “Джентльмены удачи”

пользовались интуицией, а не таблицей мер.

Шаг 3: отварите картошку на сильном огне и слейте воду.

Главное — не переусердствовать. По рецепту она должна быть мягкой, но при этом

не разваливаться на части.

Готово! Теперь вы можете подавать блюдо из фильма

“Джентльмены удачи” к столу — хоть в отдельной тарелке, хоть в

кастрюле. Прежде чем помыть руки, не забудьте создать атмосферу. Соберите

близких рядом и скажите: “О, картошечка!”.