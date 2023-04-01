 

“О, картошечка!”: рецепт блюда из фильма “Джентльмены удачи”

01.04.2023, 6:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юморная сцена из фильма “Джентльмены удачи”, где
артисты уплетают корнеплоды за обе щеки, заслуженно получила всенародную
любовь. Помимо эпичного сюжета, редкой харизмы и мастерства актеров, свою лепту
внесла картошка. Рецепт этого вкусного и простого блюда для вас подготовили
“Дни.ру”.

Такая незамысловатая и сытная пища веками не теряет своей
актуальности. Появление картофеля на столах россиян связана с целой историей. В
России он появился с подачи Петра I, но первое время использовался лишь в лекарственных целях.
Теперь же эти питательные корнеплоды входят в рацион миллионов россиян.

В фильме “Джентльмены удачи” фигурирует отварная картошка
в кожуре, то есть “в мундире”. Это народное понятие зародилось в
русской армии при Суворове, когда у солдат в походах не было ножей для чистки
овоща. Итак, перейдем к рецепту.

Ингредиенты просты — картофель, вода и соль. В ходе
приготовления нам понадобятся кастрюля, зубочистка и плита. Пошаговая
инструкция — к вашим услугам.

Шаг 1: отмойте сырой картофель от земли, проткните клубни в
нескольких местах зубочисткой, чтобы кожица не лопалась при высокой
температуре.

Шаг 2: наполните холодной водой кастрюлю, погрузите в нее
картофель и подсолите. Оптимально — половина столовой ложки на литр воды, но
это дело вкуса. Очевидно, герои фильма “Джентльмены удачи”
пользовались интуицией, а не таблицей мер.

Шаг 3: отварите картошку на сильном огне и слейте воду.
Главное — не переусердствовать. По рецепту она должна быть мягкой, но при этом
не разваливаться на части.

Готово! Теперь вы можете подавать блюдо из фильма
“Джентльмены удачи” к столу — хоть в отдельной тарелке, хоть в
кастрюле. Прежде чем помыть руки, не забудьте создать атмосферу. Соберите
близких рядом и скажите: “О, картошечка!”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / В 2022 году уже открыли ранее неизвестную комету

02.08.21 / В Днепре ввели обязательную вакцинацию для работников муниципалитета

18.02.23 / Российские войска якобы “освободили” Гряниковку в Харьковской области

04.10.20 / Сотникова заявила о создании своей школы фигурного катания

19.03.22 / СМИ: Видеообращение Зеленского из Киева оказалось фейком

20.08.21 / Взять и перераспределить — Си Цзиньпин предупредил богатых китайцев, что надо делиться ради общего процветания

10.01.22 / Букингемский дворец обнародовал программу празднования 70-летия правления Елизаветы II

28.02.22 / Боррель заявил о невозможности полного отключения РФ от SWIFT

22.11.20 / США перебросили на Ближний Восток стратегические ракетоносцы B-52H

26.01.22 / Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с РФ по праву стран на вступление в альянс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика